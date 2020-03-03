03.03.2020 | 13:08

73 жительницы Пензенской области в преддверии Международного женского дня получат медали «Материнская доблесть».

Награды II степени вручат 12 многодетным матерям, родившим и воспитавшим пятерых и более детей. Медали III степени получит 61 женщина, воспитавшая трех и более детей.

Награждение состоится в торжественной обстановке в муниципальных районах и городских округах Пензенской области.

«В 2019 году медалью «Материнская доблесть» были отмечены 175 многодетных жительниц региона. Награждение прошло дважды: по случаю Международного женского дня 8 Марта и Дня матери», - сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального развития и демографии Пензенской области.

Обладательницам медали «Материнская доблесть», с которыми проживают несовершеннолетние дети, предоставляется ежемесячная денежная выплата (500 рублей), компенсация расходов на оплату местной телефонной связи (180 рублей - в городе и 110 - в сельской местности), а также услуг ЖКХ (50% от фактических расходов с учетом нормативов потребления).

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