Сетевое издание|18+|Вторник|3 мар 2020|13:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  74.11  |  $  66.63

Общество | В Пензенской области многодетным матерям вручат медали к 8 Марта

03.03.2020|13:08
Печать

73 жительницы Пензенской области в преддверии Международного женского дня получат медали «Материнская доблесть».

Награды II степени вручат 12 многодетным матерям, родившим и воспитавшим пятерых и более детей. Медали III степени получит 61 женщина, воспитавшая трех и более детей.

Награждение состоится в торжественной обстановке в муниципальных районах и городских округах Пензенской области.

«В 2019 году медалью «Материнская доблесть» были отмечены 175 многодетных жительниц региона. Награждение прошло дважды: по случаю Международного женского дня 8 Марта и Дня матери», - сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального развития и демографии Пензенской области.

Обладательницам медали «Материнская доблесть», с которыми проживают несовершеннолетние дети, предоставляется ежемесячная денежная выплата (500 рублей), компенсация расходов на оплату местной телефонной связи (180 рублей - в городе и 110 - в сельской местности), а также услуг ЖКХ (50% от фактических расходов с учетом нормативов потребления).

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото trud.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте