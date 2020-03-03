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Общество | В минздраве прокомментировали слухи о пациенте с коронавирусом в КИМе

03.03.2020|10:38
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Во вторник, 3 марта, в пресс-службе регионального министерства здравоохранения прокомментировали слухи о пациенте с подозрением на коронавирус, который якобы сейчас лежит в одном из отделений клинического центра спецвидов медпомощи на улице Красной, в народе именуемого КИМом.

«На сегодняшний день в Пензенской области зараженных коронавирусом нет. Все лица, которые прибывают из заграницы или эндемических регионов, в соответствии с инструкцией попадают под медицинское наблюдение. Информация о человеке с подозрением на коронавирус в КИМе не соответствует действительности», - подчеркнули в минздраве.

По данным «Ленты.ру», всего в мире коронавирусом заразились более 86,9 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 42,1 тысячи - вылечились.

1 марта стало известно, что Роспотребнадзор подтвердил первый случай коронавируса в Москве. Заболевший россиянин вернулся из Италии. Анализы мужчины направлены в новосибирский центр «Вектор», где вынесут окончательное решение.

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Гость|03.03.2020 10:52|

penzainform.ru писал(a):

На сегодняшний день в Пензенской области зараженных коронавирусом нет.
Это случаем не тот минздрав нас заверяет, у которого денег нет даже на маски врачам?

Гость|03.03.2020 10:59|

шейте маски сами

Гость|03.03.2020 11:08|

У наших врачей вообще есть обрудование для того чтобы отличить грипп от коронавируса? Очень сомневаюсь.

Гость|03.03.2020 11:12|

У наших похоже и фанендоскопов нехватает

Гость|03.03.2020 11:13|

о успокоительная новость

Гость|03.03.2020 11:13|

У НАС В ПЕНЗЕ ВСЕ БОЛЕЗНИ ЛЕЧАТ КОРОЙ ДУБА!!!ХОРОШИЙ ДУБОК У НАС!!!ДОКТОР ЭТО Я ПРО ВАС!!!

Гость|03.03.2020 11:14|

Гость писал(a):

У наших врачей вообще есть обрудование для того чтобы отличить грипп от коронавируса?
Разумеется нет, поэтому в области и нет коронавируса.

Гость|03.03.2020 11:15|

НАМ ВСЕ ПО БОКУ У НАС МАСЛЕНИЦА В СПУТНИКЕ!!!)))

Гость|03.03.2020 11:16|

В области одна инфекционная больница осталась, где острейший кадровый дефицит врачей!Все чинки от медицины посокращали! Если эпидемия пойдет минздрав не справится, сможет только маски стирать, да и то вручную.

Гость|03.03.2020 11:16|

penzainform.ru писал(a):

Все лица, которые прибывают из заграницы или эндемических регионов, в соответствии с инструкцией попадают под медицинское наблюдение.
Ха-ха, как же минздрав узнает кто приехал из заграницы?

Гость|03.03.2020 11:23|

Я ВОТ ТАК ДЕЛАЮ ОДЕВАЮ НА НОС ТРУСЫ СВОЕЙ БАБУЛИ,ВОТ УЖЕ КАК ВОСЬМОЙ ГОД НЕ БОЛЕЮ!!!

Гость|03.03.2020 11:25|

охренеть

Гость|03.03.2020 11:27|

Когда прибудут мощи от коронавируса защищающие?

Молебен о спасении от коронавируса, не помог.

Гость|03.03.2020 11:37|

да какие лекарства и анализы даже масок нет

Гость|03.03.2020 11:46|

А путен грит , что мы сверхдержава, он поднял с колен. Что же получается, врет?

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Имя: Гость
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