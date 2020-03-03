03.03.2020 | 10:38

Во вторник, 3 марта, в пресс-службе регионального министерства здравоохранения прокомментировали слухи о пациенте с подозрением на коронавирус, который якобы сейчас лежит в одном из отделений клинического центра спецвидов медпомощи на улице Красной, в народе именуемого КИМом.

«На сегодняшний день в Пензенской области зараженных коронавирусом нет. Все лица, которые прибывают из заграницы или эндемических регионов, в соответствии с инструкцией попадают под медицинское наблюдение. Информация о человеке с подозрением на коронавирус в КИМе не соответствует действительности», - подчеркнули в минздраве.

По данным «Ленты.ру», всего в мире коронавирусом заразились более 86,9 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 42,1 тысячи - вылечились.

1 марта стало известно, что Роспотребнадзор подтвердил первый случай коронавируса в Москве. Заболевший россиянин вернулся из Италии. Анализы мужчины направлены в новосибирский центр «Вектор», где вынесут окончательное решение.

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