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Общество | В Кузнецке дали названия двум новым улицам

03.03.2020|15:49
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В Кузнецке две новые улицы, которые появятся в южной части города, получили названия. Заседание топонимической комиссии состоялось во вторник, 3 марта.

Территорию, где будут находиться улицы, взял в аренду предприниматель. Он хочет построить 14 индивидуальных жилых домов для работников сельхозкомпаний.

«Отделом архитектуры и градостроительства было предложено назвать эти улицы Первый и Второй Начальные проезды, поскольку они находятся вблизи Начального проезда», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Также там отметили, что в городе идет активная застройка. Планируется освоение территории бывшего аэродрома, поэтому в скором времени топонимическая комиссия соберется вновь, чтобы дать названия новым улицам.

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Гость|03.03.2020 16:01|

penzainform.ru писал(a):

предложено назвать эти улицы Первый и Второй Начальные проезды, поскольку они находятся вблизи Начального проезда
Фантазия фонтанирует и бьет через край.

Гость|03.03.2020 16:23|

Предлогаю вместо Начального Навальный

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