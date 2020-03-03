03.03.2020 | 15:49

В Кузнецке две новые улицы, которые появятся в южной части города, получили названия. Заседание топонимической комиссии состоялось во вторник, 3 марта.

Территорию, где будут находиться улицы, взял в аренду предприниматель. Он хочет построить 14 индивидуальных жилых домов для работников сельхозкомпаний.

«Отделом архитектуры и градостроительства было предложено назвать эти улицы Первый и Второй Начальные проезды, поскольку они находятся вблизи Начального проезда», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Также там отметили, что в городе идет активная застройка. Планируется освоение территории бывшего аэродрома, поэтому в скором времени топонимическая комиссия соберется вновь, чтобы дать названия новым улицам.

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