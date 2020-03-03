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Общество | В КИМе на карантине находятся трое пензенцев, прибывших из Ирана

03.03.2020|14:25
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На сегодняшний день в Пензенской области зараженных коронавирусом нет. Об этом официально заявил региональный минздрав во вторник, 3 марта.

Слухи о том, что в одном из отделений клинического центра спецвидов медпомощи на улице Красной, в народе именуемого КИМом, находится пациент с подозрением на коронавирус, распространились по Пензе в течение нескольких часов.

«Эта информация не соответствует действительности», - заверили в министерстве, объяснив, что под 14-дневное медицинское наблюдение (оно может вестись и в домашних условиях) берутся все лица, приехавшие из-за рубежа и эндемичных регионов.

«Трое жителей Пензенской области, прибывших из деловой поездки из Ирана, являясь контактными, изолированы под медицинское наблюдение в стационар Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Анализы на коронавирус, взятые у контактных лиц, отрицательные», - уточнили в минздраве.

Также в пресс-службе со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора рекомендовали для профилактики инфекции мыть руки с мылом, избегать массовых мероприятий, не посещать эндемичные регионы, а также не контактировать с людьми, имеющими симптомы вирусных заболеваний.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|03.03.2020 15:11|

Подключите церковников,пусть запретят ритуалы с поцелуями и причащение с одной ложки. Если им туберкулёз и прочая зараза по фигу,то может от новой заразы будут оберегать паству - несущую благосостояние служителям.

Имя: Гость
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