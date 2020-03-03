03.03.2020 | 16:35

В Пензе продолжается профилактическая работа по борьбе с мошенничеством с банковскими картами. Проблему затронули на планерке в мэрии во вторник, 3 марта.

Сотрудники полиции и банков запланировали 12 семинаров, на которых расскажут горожанам, как не стать жертвой подобного преступления и защитить свои финансы.

Мэр Андрей Лузгин поручил активнее информировать население о кибермошенниках и охватить как можно большее количество людей.

Для этого необходимо подключить учреждения образования и культуры, чтобы через детей, в частности старшеклассников, осведомить родителей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Заместитель начальника полиции УМВД России по Пензе Андрей Гаврюшин предложил информировать горожан через родительские чаты.

«Также в профилактической работе планируется использовать социальные сети», - добавили в мэрии.

14 февраля на заседании комиссии Пензенской городской думы Андрей Гаврюшин доложил, что число краж с банковских карт возросло. Так, в 2019 году зарегистрировали 521 подобное преступление, тогда как в 2018-м их было всего 200.

«В 2018 году было раскрыто только 13% таких мошенничеств, в 2019-м - уже 31%, то есть имеются хорошие наработки. В этом году у нас создается отделение по борьбе с преступлениями с использованием IT», - отметил тогда правоохранитель.

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