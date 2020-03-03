Даже в обычные будни на ярмарке ассортимент мясной продукции меньше, чем в выходные, а тут еще и строгий пост начался. Некоторые фермеры-продавцы считают, что грядет непростой период - объемы продаж на время снизятся.
«Не берут люди верующие. Мало кто сейчас ест, тем более первая неделя поста пошла», - рассказал мужчина.
Однако среди фермеров есть и оптимистично настроенные. Глава личного приусадебного хозяйства из Бессоновского района рассуждает о вере и говорит, что пост заключается не в ограничении питания, а в духовно-нравственном воздержании.
«Кто постится, а кто работает. Не все же постятся, мужчины кушают. Все равно будут брать - потихоньку, помаленьку», - отметила Лариса Григорьева.
«Я верующая, но не пощусь по состоянию здоровья. Мясо я пока не буду брать, у меня есть. В основном индейка и курица», - поделилась горожанка.
Теперь в город везут меньше тушек, но на ассортименте мясной продукции это не сильно отразится.
«Все будет зависеть от карманов покупателей. Как они получат зарплату и дадут деньги - от этого будет зависеть», - подчеркнула Лариса Григорьева.
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