03.03.2020 | 16:29

Даже в обычные будни на ярмарке ассортимент мясной продукции меньше, чем в выходные, а тут еще и строгий пост начался. Некоторые фермеры-продавцы считают, что грядет непростой период - объемы продаж на время снизятся.

«Не берут люди верующие. Мало кто сейчас ест, тем более первая неделя поста пошла», - рассказал мужчина.

Однако среди фермеров есть и оптимистично настроенные. Глава личного приусадебного хозяйства из Бессоновского района рассуждает о вере и говорит, что пост заключается не в ограничении питания, а в духовно-нравственном воздержании.

«Кто постится, а кто работает. Не все же постятся, мужчины кушают. Все равно будут брать - потихоньку, помаленьку», - отметила Лариса Григорьева.

«Я верующая, но не пощусь по состоянию здоровья. Мясо я пока не буду брать, у меня есть. В основном индейка и курица», - поделилась горожанка.

Теперь в город везут меньше тушек, но на ассортименте мясной продукции это не сильно отразится.

«Все будет зависеть от карманов покупателей. Как они получат зарплату и дадут деньги - от этого будет зависеть», - подчеркнула Лариса Григорьева.

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