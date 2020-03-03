03.03.2020 | 09:39

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский ответил на претензии местных жителей, недовольных состоянием подходных путей к образовательным учреждениям.

Ранее на дорогу к школе № 6 пожаловалась горожанка, которая водит туда ребенка.

«Сейчас быстро тает снег, вода растекается вдоль остановки и с двух концов пешеходного перехода, невозможно иногда перепрыгнуть такие лужи, особенно когда идешь с ребенком. Ребенок в школе весь день будет находится с мокрыми ногами! А если обходить, то, получается, идешь по проезжей части, где машины носятся как угорелые, хотя и лежат ограничители и стоят желтые светофоры! Просим вас обратить внимание на этот ужас!» - написала участница группы.

«Весну, лето, зиму никто не отменял. Я в детстве знал, что зимой надо ходить в валенках, а весной и осенью - в резиновых сапогах. А тут ходят и носки-то не надевают. Что зимой, что летом носят на босу ногу кроссовки, а им подавай брусчатку и тротуар. Нет пока такой возможности», - констатировал Златогорский.

Мэр поделился воспоминаниями, что раньше рядом с каждой школой стояло корыто, в котором мыли сапоги.

«И палочки висели - соскребать грязищу», - добавил Златогорский.

Тем не менее он поручил ответственным чиновникам сделать все возможное для того, чтобы обеспечить комфорт горожан.

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