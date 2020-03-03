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Общество | Мэр Кузнецка поделился воспоминаниями о корытах для мытья обуви

03.03.2020|09:39
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Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский ответил на претензии местных жителей, недовольных состоянием подходных путей к образовательным учреждениям.

Ранее на дорогу к школе № 6 пожаловалась горожанка, которая водит туда ребенка.

«Сейчас быстро тает снег, вода растекается вдоль остановки и с двух концов пешеходного перехода, невозможно иногда перепрыгнуть такие лужи, особенно когда идешь с ребенком. Ребенок в школе весь день будет находится с мокрыми ногами! А если обходить, то, получается, идешь по проезжей части, где машины носятся как угорелые, хотя и лежат ограничители и стоят желтые светофоры! Просим вас обратить внимание на этот ужас!» - написала участница группы.

«Весну, лето, зиму никто не отменял. Я в детстве знал, что зимой надо ходить в валенках, а весной и осенью - в резиновых сапогах. А тут ходят и носки-то не надевают. Что зимой, что летом носят на босу ногу кроссовки, а им подавай брусчатку и тротуар. Нет пока такой возможности», - констатировал Златогорский.

Мэр поделился воспоминаниями, что раньше рядом с каждой школой стояло корыто, в котором мыли сапоги.

«И палочки висели - соскребать грязищу», - добавил Златогорский.

Тем не менее он поручил ответственным чиновникам сделать все возможное для того, чтобы обеспечить комфорт горожан.

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Источник — кадр Кузнецкого телевидения
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Гость|03.03.2020 09:48|

Корыто стояли было дело. Только вода тогда бесплатная была. А теперь ходите грязные, привет Единой России!

Гость|03.03.2020 09:49|

Да, Европа лет на 100 нас обогнала. Спасибо партии Едим Россию

Гость|03.03.2020 09:50|

В Америке да Японии с шампунем тротуары моют. А у нас и тротуаров то нет

Гость|03.03.2020 09:51|

Скоро до вонючих портянок дойдёт.

Дурной пример заразителен.

Гость|03.03.2020 09:51|

Так и будем соскрябать грязищу. Истинный едрос

Гость|03.03.2020 09:55|

Ну одного по понедельникам у нас "коротит", этого вон по вторникам. Ну бред, ну идите уже на пенсию кефир пить, маразматики.

Гость|03.03.2020 09:59|

Надо стремиться к лучшему.но менталитет никто не отменял... так и будем жить в грязи!

Гость|03.03.2020 10:16|

У нас в области многие руководящие посты занимают бывшие военные,а они кроме как вовремя щёлкнуть каблучками перед начальством ничего не умеют.В армии говорят, что нет страшнее врага чем дурак командир.

Гость|03.03.2020 10:18|

Весну, лето, зиму никто не отменял. Я в детстве знал, что зимой надо ходить в валенках, а весной и осенью - в резиновых сапогах. А тут ходят и носки-то не надевают. Что зимой, что летом носят на босу ногу кроссовки, а им подавай брусчатку и тротуар. Нет пока такой возможности», - констатировал Златогорский.

Вот он современный взгляд. На дворе 21 век

Молодец! Технологический прорыв нам не видать,если на тротуар возможностей нет. Ходите в валенках. Златогорский наверно на Ваз 2101 ещё ездит?

Гость|03.03.2020 10:19|

Всех чиновников объединяют БЮДЖЕТНЫЕ КОРЫТА?

Гость|03.03.2020 10:20|

Так и вспоминается Шпак:"Ой дурак...".

Гость|03.03.2020 10:24|

что за злость то такой на форуме .как собаки вгрызаетесь .в европе зимы не такие .ё ёв центре не ездиют на машинах .тм люди отдыхают сидя на ковриках. а унас сначала срём потом ругаем нашальника .

Гость|03.03.2020 10:29|

Гость писал(a):

В Америке да Японии с шампунем тротуары моют. А у нас и тротуаров то нет
Это миф.

Гость|03.03.2020 10:31|

Более засранной страны чем Америка нет к сведению знатоков.

Гость|03.03.2020 10:32|

У школы стояло корыто..... ) и плавала в нем колбаса......

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Имя: Гость
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