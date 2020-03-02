02.03.2020 | 17:43

1 марта в Заречном во время масленичных гуляний впервые в истории города столб решила покорить женщина - 34-летняя местная жительница по имени Алена.

Как сообщается на портале «Заречье сегодня», она давно хотела залезть на столб и в 2020-м решила попробовать. Однако осуществить задуманное у горожанки не получилось - добраться до верха она не смогла.

Зато план выполнили двое мужчин: 22-летний Леонид, использовавший для удобства резиновые сапоги, и 34-летний Александр.

Тем временем другие зареченцы соревновались в мастерстве пилить дрова, свистеть и перетягивать канат. В конце собравшиеся, как и полагается, наблюдали за сожжением чучела Зимы.

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