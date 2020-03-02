Сетевое издание|18+|Понедельник|2 мар 2020|19:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  75.00  |  $  67.42

Общество | В Заречном на Масленицу впервые на столб забиралась женщина

02.03.2020|17:43
Печать

1 марта в Заречном во время масленичных гуляний впервые в истории города столб решила покорить женщина - 34-летняя местная жительница по имени Алена.

Как сообщается на портале «Заречье сегодня», она давно хотела залезть на столб и в 2020-м решила попробовать. Однако осуществить задуманное у горожанки не получилось - добраться до верха она не смогла.

Зато план выполнили двое мужчин: 22-летний Леонид, использовавший для удобства резиновые сапоги, и 34-летний Александр.

Тем временем другие зареченцы соревновались в мастерстве пилить дрова, свистеть и перетягивать канат. В конце собравшиеся, как и полагается, наблюдали за сожжением чучела Зимы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото www.zarpressa.ru
0
0
0
0
 
Гость|02.03.2020 17:53|

Алёна столб с пилоном перепутала, на масленицу стриптиз не танцуют.

Гость|02.03.2020 17:54|

Лосиха?

Гость|02.03.2020 17:55|

Гость писал(a):

Алёна столб с пилоном перепутала
с пилоном ли? Может с дилдо?

Гость|02.03.2020 17:57|

А почему пензючки на столб не забираются? Пивное брюхо мешает?

Гость|02.03.2020 18:24|

Стринги помогали лезть к успеху

Гость|02.03.2020 18:35|

Она пока лезла с натуги прокладка невыдержела

Гость|02.03.2020 18:36|

Похоже среди комментаторов проходит конкурс на быдлоту. Проигравших среди вас нет, поздравляю!

Гость|02.03.2020 18:42|

Столб с балдой перепутала Жуть.

Гость|02.03.2020 18:44|

Эт Алена ток неделю на воле,до этого времени на рудниках кочевала.

Гость|02.03.2020 18:49|

Молодец женщина!Главное не победа,а участие!!!!

Гость|02.03.2020 18:50|

Да,треск стоял дай боже когда она лезла.

Гость|02.03.2020 18:57|

Еще Алена есть где разгуляьтся: перетягивание каната, жим лежа, бег в мешках, охота на лосей. Дерзай Аленка.

Гость|02.03.2020 18:57|

комменты просто божественны!

Гость|02.03.2020 18:59|

Поговаривают,она копканы на лосей ставит.

Гость|02.03.2020 19:15|

Заварите ворота . Это не нормально что то та у них .

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте