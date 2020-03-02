02.03.2020 | 15:27

В понедельник, 2 марта, губернатор Иван Белозерцев обсудил на совещании с главами районных администраций вопросы усиления профилактики коронавирусной инфекции.

Глава региона указал, что особый упор стоит сделать на разъяснительной работе с населением, рекомендовать жителям региона воздержаться от заграничных поездок в ближайшее время.

«Насколько возможно, нужно сократить проведение массовых мероприятий», - отметил он.

В учреждения образования закупят бесконтактные приборы для измерения температуры. Такое поручение дал губернатор. Также там состоятся родительские собрания, на которых медики расскажут, как уберечься от ОРВИ.

Кроме того, будут проведены совещания с участием представителей турагенств, общепита, гостиничных комплексов, где предметом обсуждения тоже станут меры профилактики.

1 марта в Москве выявили первый в России случай заражения коронавирусом. Пациент недавно вернулся из Италии.

Согласно последним данным, всего в мире опасной болезнью заразились более 86,9 тысячи человек. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 42,1 тысячи - вылечились.

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