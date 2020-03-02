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Общество | В Пензенской области усилят профилактику коронавирусной инфекции

02.03.2020|15:27
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В понедельник, 2 марта, губернатор Иван Белозерцев обсудил на совещании с главами районных администраций вопросы усиления профилактики коронавирусной инфекции.

Глава региона указал, что особый упор стоит сделать на разъяснительной работе с населением, рекомендовать жителям региона воздержаться от заграничных поездок в ближайшее время.

«Насколько возможно, нужно сократить проведение массовых мероприятий», - отметил он.

В учреждения образования закупят бесконтактные приборы для измерения температуры. Такое поручение дал губернатор. Также там состоятся родительские собрания, на которых медики расскажут, как уберечься от ОРВИ.

Кроме того, будут проведены совещания с участием представителей турагенств, общепита, гостиничных комплексов, где предметом обсуждения тоже станут меры профилактики.

1 марта в Москве выявили первый в России случай заражения коронавирусом. Пациент недавно вернулся из Италии.

Согласно последним данным, всего в мире опасной болезнью заразились более 86,9 тысячи человек. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 42,1 тысячи - вылечились.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|02.03.2020 15:42|

penzainform.ru писал(a):

1 марта в Москве выявили первый в России случай заражения коронавирусом.
Это первый в Москве выявленный случай. По России уже несколько было официально.

Гость|02.03.2020 15:45|

Родительское собрание это тоже массовое мероприятие! Где логика?? Не надо нам рассказывать ничего педиатры ваши сами ни фига не знают от инфекциях так же как и мед сёстры вообще далёкие от заболеваний инфекционных

Гость|02.03.2020 15:46|

Гость писал(a):

Это первый в Москве выявленный случай. По России уже несколько было официально.
Все правильно, потому что есть прекрасная, успешная и благополучная Россия, и находится она в Москве. А есть остальная Россия, она находится в другом месте.

Гость|02.03.2020 15:48|

penzainform.ru писал(a):

«Насколько возможно, нужно сократить проведение массовых мероприятий», - отметил он.
А как быть с голосованием за поправки в Конституцию и с мероприятиями к 75-летию Победы?

Гость|02.03.2020 15:48|

penzainform.ru писал(a):

В учреждения образования закупят бесконтактные приборы для измерения температуры. Такое поручение дал губернатор.
В учреждения религиозногокульта нужно закупить(но не за бюджетные средства). В корее они явились распространителями заразы.

Гость|02.03.2020 15:58|

А чего сейчас озаботились? Чего до апреля не дотянули? В апреле, за счет потепления температуры воздуха и как следствия лучшего проветривания помещений, резко снижается порог заболеваемости ОРВИ и ОРЗ, а в этом году, возможно, потеплеет еще раньше...

Гость|02.03.2020 16:06|

Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! ---- http://bit.do/mypres

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