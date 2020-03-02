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Общество | В Пензенской области посчитали тяжело и неизлечимо болеющих детей

02.03.2020|15:21
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В Пензенской области 146 детей признаны нуждающимися в паллиативной помощи. Она направлена на улучшение качества жизни тех, кто столкнулся с опасным заболеванием, путем предотвращения и облегчения страданий.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова, они проживают в 15 муниципальных образованиях области: в основном в Пензе, а также Кузнецком, Мокшанском, Никольском, Каменском и Городищенском районах.

В настоящее время ведется мониторинг, задача которого - оценить реальное состояние системы оказания паллиативной помощи детям в регионе, выработать практические рекомендации для изменения к лучшему качества жизни семей, где тяжело и неизлечимо болеет ребенок.

Уже сейчас понятно, что в числе проблем - дефицит специально обученного медперсонала и социальных работников, недостаток технических средств и приспособлений по уходу за такими пациентами, причем не только в стационарных, но и в домашних условиях.

«Сформулировано предложение о необходимости скорейшего обучения специалистов в сфере здравоохранения, социального обслуживания, волонтеров, реализующих свою деятельность в этой сфере», - уточняется на сайте омбудсмена.

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Гость|02.03.2020 15:48|

на все воля божья.

И на таких больных детей тоже.

Гость|02.03.2020 15:51|

penzainform.ru писал(a):

облегчения страданий.
А куда деваться

Гость|02.03.2020 16:07|

Рвача паллиативной помощи поликлиники № 9 Будаговскую - на нары!

Имя: Гость
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