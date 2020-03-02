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Общество | В Пензенской области на карантин закрыли 105 классов и 4 школы

02.03.2020|13:00
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В Пензенской области за неделю с 24 февраля по 1 марта зарегистрировали 3 531 случай заболевания ОРВИ и 105 - гриппом. Такие данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора в понедельник, 2-го числа.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 66,3%. За весь период эпидсезона-2019/2020 лабораторно подтвержден 671 случай гриппа», - уточнили в управлении.

Отмечается, что ни в одном из районов области пороговый уровень не превышен. Что касается Пензы, то здесь за неделю ОРВИ выявили у 1 304 человек (на 30,4% меньше по сравнению с прошлой).

В областном центре из-за повышенной заболеваемости на карантин закрыли 78 классов в 29 школах, СОШ № 19 и 28 не принимали учеников вовсе.

В районах региона на карантине были 27 классов в 8 школах и 11 групп в 3 детсадах, полностью закрытыми оказались две школы и два детсада.

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Гость|02.03.2020 13:59|

Из них короновируса сколько?

Гость|02.03.2020 14:01|

Массовых мероприятий побольше надо, а то что-то мало

Гость|02.03.2020 14:08|

Учителя забастовали?

Имя: Гость
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