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Общество | В Пензе ущерб от потопа в квартире лег на плечи жильцов всего дома

02.03.2020|09:48
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В Пензе ТСЖ «Засека» незаконно включила в платежные документы жильцов дополнительные расходы. Нарушения установила прокурорская проверка.

Выяснилось, что летом 2019 года в одной из квартир ремонтировали отопительную систему. Специалисты допустили какую-то ошибку, и в результате помещение оказалось затопленным. Ущерб собственнику составил 170 000 рублей.

В сентябре председатель правления ТСЖ принял решение включить в платежный документ, не утвержденный на общем собрании собственников помещений, строки расходов на возмещение этого ущерба, сообщила порталу PenzaInform.ru старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По итогам проверки мужчине внесли представление, а также возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ (иное нарушение установленного порядка ценообразования).

Мировой судья оштрафовал председателя на 50 000 рублей.

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