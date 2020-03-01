01.03.2020 | 13:08

В Пензенской области объявили победителей конкурса среди муниципальных образований на лучшую подготовку к военной службе, организацию и проведение призыва.

Первое место занял Белинский район, второе – Неверкинский. Замыкает тройку лидеров Каменский.

«В области в течение 10 лет в полном объеме выполняется план по призыву в вооруженные силы. Число граждан, годных к военной службе, стабильно составляет 73-77% от числа лиц призывного возраста, что на 3-4% выше показателя Центрального военного округа», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Как показал опрос, проведенный в 2019 году, более 90% призывников считают прохождение военной службы важным и необходимым делом.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.