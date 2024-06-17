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Общество

Банк «Кузнецкий» объявил конкурс «Финансовый актив» для СМИ

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Банк «Кузнецкий» и Пензенское региональное отделение Союза журналистов России приглашают представителей региональных СМИ принять участие в конкурсе «Финансовый актив».

Премия присуждается в трех номинациях: финансовая грамотность, финансовая безопасность и региональные аспекты банковской деятельности. Претендентами на участие в конкурсе могут быть авторы публикаций, вышедших с 1 января 2024 года по 31 октября 2024 года включительно. Призовой фонд - 100 000 рублей.

«Для Банка «Кузнецкий» всегда была и остается актуальной задача формирования финансовой культуры населения. Решение этого вопроса невозможно без грамотного пула журналистов, профессионально и доступно освещающих данные темы. Вот уже второй год мы с большим удовольствием проводим конкурс «Финансовый актив» среди СМИ на финансовые темы, так как эти публикации играют важную роль в доступности финансовой информации и повышении финансовой грамотности населения», - отметил председатель правления ПАО Банк «Кузнецкий», председатель жюри конкурса Михаил Дралин.

«Интерес журналистов к конкурсу «Финансовый актив» будет только расти. Финансово-экономическая тематика востребована среди аудитории пензенских СМИ, которая нуждается в достоверной, актуальной, понятной и объективной информации. Каждое СМИ создает доступные и понятные форматы для финансового просвещения своей аудитории. Конкурс «Финансовый актив» - дополнительный стимул для журналистов, чтобы совершенствоваться в этом направлении», - прокомментировала председатель регионального отделения Союза журналистов России, главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

Подробная информация о конкурсе и прием заявок на сайте kuzbank.ru.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий». ИНН 5836900162.

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