29.02.2020 | 18:07

До конца високосного года осталось 306 дней, 60 уже прожито. В 2020-м земля вращается вокруг солнца дольше на сутки. И они как раз выпадают на 29 февраля - самый редкую дату в календаре. Для семьи Андрея Меркулова он особенный: это день его рождения.

«44 года, а официальных - 11», - рассказал мужчина.

По количеству дней рождения он будто брат для своей внучки, по годам же на четыре с лишним десятилетия ее превосходит. Основные вехи в его жизни запечатлены в сладком угощении: на сахарных картинках - близкие люди.

«Самые дорогие, они меня любят, и я их люблю - внуки, дети. Семья, как говорится, - самый дорогой подарок в жизни, а остальное все наживное», - отметил Андрей Меркулов.

В городском родильном доме в субботу до 18:00 на свет появились две малышки.

А еще 29 февраля примечательно тем, что на него выпадает Международный день редких заболеваний. В славянской же культуре эта дата закреплена за Кощеем Бессмертным.

«Если смотреть легенды и мифы славян, то, по сути, это Чернобог, который управляет потусторонним миром, навью (миром, который находится за границей реального) и может принести зло людям», - сообщил исследователь мифов и легенд Сергей Волков.

Чары Кощея развеять легко - достаточно раздавить в руке куриное или утиное яйцо.

В конце XIII века в Шотландии был принят закон, который позволял незамужним дамам 29 февраля делать предложение руки и сердца своему мужчине. На такую женщину никто бы не посмотрел косо. Сколько просуществовала эта традиция, неизвестно, но и теперь можно подтолкнуть нерешительного мужчину на такой шаг, сказав: будьте моим мужем! Ведь есть шанс услышать в ответ «да».

Такой особенный день 29 февраля.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.