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Общество | Жительница Никольска отсудила более 200 тыс. у продавца массажных накидок

28.02.2020|09:30
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Никольский суд защитил права жительницы областного центра, которая не могла вернуть продавцу вибромассажную накидку.

В своем иске женщина указала, что 4 октября 2019 года заключила с ООО «Торговый дом «ЕКБ-ТОРГ» договор купли-продажи вибромассажной накидки Saisho стоимостью 129 000 рублей. Чтобы приобрести товар, ей пришлось оформить кредит.

«После тестирования накидки в презентационном зале у нее случился приступ острой боли в поясничном отделе спины. При обращении к лечащему врачу выяснилось, что ей противопоказано применение любых массажных разогревающих средств в области спины», - сообщается на сайте Никольского районного суда.

Женщина обратилась к продавцу с претензией о расторжении договора купли-продажи. Когда ее требование не выполнили, она пошла в суд.

Дело было рассмотрено в порядке заочного судопроизводства, поскольку представитель ответчика в суд не явился. Служители Фемиды пришли к выводу, что продавец нарушил закон «О защите прав потребителей», так как не сообщил покупательнице полную информацию о медицинском изделии.

В результате суд вынес решение о расторжении договора купли-продажи. С ООО «Торговый дом «ЕКБ-ТОРГ» в пользу истицы взысканы оплаченные за товар деньги (129 000 рублей), штраф за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке (64 500 рублей), а также расходы на оплату услуг представителя (20 000 рублей).

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Гость|28.02.2020 09:56|

Срочно обанкротить торговый дом и усё тётя.

Гость|28.02.2020 11:41|

Почему отвечает продавец, если покупателю противопоказан массаж? Это проблемы покупателя.

Гость|28.02.2020 12:27|

Так можно любое гуано продать.

Гость|28.02.2020 12:43|

А перед покупкой у врача проконсультироваться слабо ей было?

Гость|28.02.2020 12:57|

на товаре должно быть указано кому можно кому нельзя,скоро как в сша начнут нагибать продавцов и производителей за отсутсвие информации о товаре

Гость|28.02.2020 13:19|

Цена дикая. Кто в Никольске может позволить накидку за 129000 руб? Судья сама купила фуфло и сама вынесла судебное решение.

Имя: Гость
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