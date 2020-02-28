28.02.2020 | 15:42

В пятницу, 28 февраля, на сессии Пензенской городской думы зашла речь об организации дачных перевозок в 2020 году.

Мэр города Андрей Лузгин сообщил, что по сравнению с прошлым годом ситуация не изменится.

«Будут те же самые маршруты с тем же расписанием и примерно с тем же количеством затрат, которые мы обычно предусматриваем в городском бюджете», - пояснил глава администрации.

В 2019-м сезон регулярных поездок за город стартовал для пензенцев 20 апреля и завершился 20 октября. За это время автобусы перевезли около 180 тысяч человек. Всего в городе действует 21 дачный маршрут.

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