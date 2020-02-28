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Общество | В 2020 году количество дачных маршрутов в Пензе не изменится

28.02.2020|15:42
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В пятницу, 28 февраля, на сессии Пензенской городской думы зашла речь об организации дачных перевозок в 2020 году.

Мэр города Андрей Лузгин сообщил, что по сравнению с прошлым годом ситуация не изменится.

«Будут те же самые маршруты с тем же расписанием и примерно с тем же количеством затрат, которые мы обычно предусматриваем в городском бюджете», - пояснил глава администрации.

В 2019-м сезон регулярных поездок за город стартовал для пензенцев 20 апреля и завершился 20 октября. За это время автобусы перевезли около 180 тысяч человек. Всего в городе действует 21 дачный маршрут.

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Гость|28.02.2020 18:12|

А цены!!! Какие цены на проезд будут???

Гость|28.02.2020 18:23|

До 22 апреля адыкватные, а потом вз....бут по полной

Имя: Гость
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