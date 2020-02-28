28.02.2020 | 15:47

Пензенские судьи завалены делами о возврате денег, которые занимали должники - их 40% от всех рассмотренных. Служители Фемиды в 2019 году взыскали больше 4 миллиардов рублей, которые кредиторы не могли вернуть по-другому.

Увеличилось и количество материалов по жилищным и коммунальным вопросам.

«Летом наибольшее количество споров связано с оплатой жилой площади и коммунальными платежами за тепло и электроэнергию. По данной категории дел было вынесено 47 153 решения», - сообщил председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.

Обо всем этом и не только говорили на заседании в областном суде, на котором подвели итоги работы в 2019 году.

В семейных спорах пришлось разбираться реже, чем годом ранее. В то же время стало больше дел о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Еще один момент: судьи стали чаще назначать наказания, не связанные с лишением свободы.

«Так, исправительные работы были назначены 633 лицам, 1 400 осужденным - наказание в виде обязательных работ, 258 лиц осуждены к ограничению свободы, 806 - к штрафу, 25 лиц - к принудительным работам», - перечислил председатель Виктор Трифонов.

Во время заседания он сообщил, что в конце года Пензу ждет важное событие - съезд судей Российской Федерации.

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