Пензенские судьи завалены делами о возврате денег, которые занимали должники - их 40% от всех рассмотренных. Служители Фемиды в 2019 году взыскали больше 4 миллиардов рублей, которые кредиторы не могли вернуть по-другому.
Увеличилось и количество материалов по жилищным и коммунальным вопросам.
«Летом наибольшее количество споров связано с оплатой жилой площади и коммунальными платежами за тепло и электроэнергию. По данной категории дел было вынесено 47 153 решения», - сообщил председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.
Обо всем этом и не только говорили на заседании в областном суде, на котором подвели итоги работы в 2019 году.
В семейных спорах пришлось разбираться реже, чем годом ранее. В то же время стало больше дел о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Еще один момент: судьи стали чаще назначать наказания, не связанные с лишением свободы.
«Так, исправительные работы были назначены 633 лицам, 1 400 осужденным - наказание в виде обязательных работ, 258 лиц осуждены к ограничению свободы, 806 - к штрафу, 25 лиц - к принудительным работам», - перечислил председатель Виктор Трифонов.
Во время заседания он сообщил, что в конце года Пензу ждет важное событие - съезд судей Российской Федерации.
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Какая самоотдача, какое геройство народных судей! Все понесут суровое наказание! Иш че захотели не платить за ЖКХ! Вы не сирийцы, чтобы вам прощать миллиарды, и не нищая страна, вы живете в сверхдержаве, поэтому обязаны полностью опустошать карманы для своих любимых воров из жкх.