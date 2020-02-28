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Общество | Пенза готовится претендовать на звание «Город трудовой доблести»

28.02.2020|09:14
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В четверг, 27 февраля, в региональном правительстве состоялось рабочее совещание, на котором обсуждалась возможность присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести».

«Законопроект «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести»» уже был принят Государственной думой в окончательном чтении и одобрен Советом Федерации ФС РФ. Звание будет присваиваться городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», - сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что в военное время Пензенская область стала крупным центром эвакуационной промышленности предприятий военно-промышленного комплекса. Вклад региона, его жителей и трудовых коллективов в Победу отмечен государственными наградами.

«По закону предложения о присвоении звания «Город трудовой доблести» вносятся общественными объединениями. На сегодня эта инициатива выдвинута Пензенским региональным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия», областным советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, региональным отделением общественного движения «Волонтеры Победы», - добавил губернатор.

Заместитель председателя правительства Олег Ягов доложил главе региона, что к нему уже обращались уроженцы Пензенской области, поддерживающие эту инициативу.

«Нам с вами предстоит провести серьезную подготовительную работу, чтобы систематизировать все аргументы в пользу города Пензы. Самое главное - это документальное подтверждение заслуг Пензы и пензенцев. Прошу подключить к этой работе общественные организации, молодежь, ветеранов, историков и архивистов, экспертное сообщество, а также средства массовой информации», - резюмировал Иван Белозерцев.

«Общественные организации смогут официально обратиться к Пензенской городской думе с предложением о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести» после того, как соответствующий закон будет подписан Президентом РФ и вступит в законную силу. Городская дума в случае поддержки этой инициативы должна направить предложение о присвоении Пензе почетного звания в региональное правительство и Законодательное собрание Пензенской области. После этого будет принято решение о направлении обращения к Президенту Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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Гость|28.02.2020 09:28|

Звание конечно хорошо,но нам бы ещё ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПОВЫСИТЬ.

Гость|28.02.2020 09:29|

Понятно на чем доблесть была заработана трудовая все убили, разворовали.

А что даёт это название? Дотации каждому жителю например по 5 тыс в месяц :)

Или так воздух снова гоняют.

Гость|28.02.2020 09:31|

Вся страна от Бреста до Камчатки, от Мурманска до Бухары была страной Боевой и Трудовой доблести. Не нужно раздавать названия через 75 лет после Победы.

Гость|28.02.2020 09:31|

Третье место по нищенству, первое по онкологии.Дороги в ужасном состоянии (Д.А.Медведев).Убыль населения. Можно и орден повесить.

Гость|28.02.2020 09:44|

Может оставят в покое и не выкинут с Советской площади Стелу героям ВОВ и Труда.? Там много имён достойных записано.

Гость|28.02.2020 09:45|

а чем Кузнецк или Сердобск менее достойны???

Гость|28.02.2020 09:45|

Только и осталось советским достижениями гордится.Бездари и воры ничего не создали, только разрушили.

Гость|28.02.2020 09:47|

В вахте памяти только как полудурки стоять

Гость|28.02.2020 09:48|

бОльшая часть промышленности сосредоточена была в кузнецке, а не в Пензе... ну Кузнецк же деревня..чего его упоминать...

Гость|28.02.2020 09:52|

Самым главным достижением Победы должно было стать через 75 лет не победные реляции ,не вахты Памяти, не города трудовой доблести,не баннеры на каждом шагу"Мы победили",не "Спасибо деду за Победу" на авто немецкого производства а то,чтобы уровень жизни и продолжительность жизни (не наше, какое-то 100 с лишним место в мире) в нашей стране был бы такой, как в стране, которую мы победили.

А Победу и подвиг дедов наших мы помним и никогда не забудем

Гость|28.02.2020 10:01|

Здесь главное без перегибов!

Гость|28.02.2020 10:06|

Без перекосов

Гость|28.02.2020 10:17|

Идёт массовый пиар на стариках ...

Гость|28.02.2020 10:21|

У едросов ни стыда, ни совести, лишь бы примазаться к Победе великого советского народа

Гость|28.02.2020 10:42|

Забыли написать "ОБСУЖДЕНИЕ НОВОСТИ ЗАКРЫТО".

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