28.02.2020 | 09:14

В четверг, 27 февраля, в региональном правительстве состоялось рабочее совещание, на котором обсуждалась возможность присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести».

«Законопроект «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести»» уже был принят Государственной думой в окончательном чтении и одобрен Советом Федерации ФС РФ. Звание будет присваиваться городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», - сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что в военное время Пензенская область стала крупным центром эвакуационной промышленности предприятий военно-промышленного комплекса. Вклад региона, его жителей и трудовых коллективов в Победу отмечен государственными наградами.

«По закону предложения о присвоении звания «Город трудовой доблести» вносятся общественными объединениями. На сегодня эта инициатива выдвинута Пензенским региональным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия», областным советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, региональным отделением общественного движения «Волонтеры Победы», - добавил губернатор.

Заместитель председателя правительства Олег Ягов доложил главе региона, что к нему уже обращались уроженцы Пензенской области, поддерживающие эту инициативу.

«Нам с вами предстоит провести серьезную подготовительную работу, чтобы систематизировать все аргументы в пользу города Пензы. Самое главное - это документальное подтверждение заслуг Пензы и пензенцев. Прошу подключить к этой работе общественные организации, молодежь, ветеранов, историков и архивистов, экспертное сообщество, а также средства массовой информации», - резюмировал Иван Белозерцев.

«Общественные организации смогут официально обратиться к Пензенской городской думе с предложением о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести» после того, как соответствующий закон будет подписан Президентом РФ и вступит в законную силу. Городская дума в случае поддержки этой инициативы должна направить предложение о присвоении Пензе почетного звания в региональное правительство и Законодательное собрание Пензенской области. После этого будет принято решение о направлении обращения к Президенту Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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