Ряду работников хотят упростить присвоение звания «Ветеран труда»

05.05.2025 | 08:40

Депутат Госдумы Яна Лантратова предлагает упростить процедуру присвоения звания «Ветеран труда» работникам оборонно-промышленного комплекса. Об этом она рассказала в беседе с RT.

Она отметила, что эти труженики играют ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Во время спецоперации они работают в усиленном режиме, часто без выходных, обеспечивая бесперебойное функционирование предприятий и поставки вооружения.

По мнению Лантратовой, на законодательном уровне меры социальной поддержки данной категории работников пока недостаточны.

«Их труд напрямую связан с разработкой, производством и модернизацией вооружения, военной техники и стратегически важных объектов. В 2025-м, объявленном Годом защитника Отечества, поддержку этих специалистов нужно усилить», - отметила парламентарий.

Депутат направила главе Минтруда Антону Котякову предложение освободить работников ОПК от требования иметь ведомственные награды и снизить необходимый стаж: до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.

«Упрощение процедуры присвоения звания «Ветеран труда» поможет укрепить престиж профессий в оборонной сфере, обеспечить социальную справедливость и признание тем, кто вносит значительный вклад в защиту России», - заключила депутат.