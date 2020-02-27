27.02.2020 | 08:53

С территории Кузнецка будут вынесены опасные промышленные объекты. Соответствующая дорожная карта была подписана в среду, 26 февраля, губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и гендиректором АО «Транснефть-Дружба» Романом Камозиным.

«В охранной зоне участков магистральных нефтепроводов, расположенных на территории Кузнецка, находятся жилые дома. Работа по переносу опасных промышленных объектов начнется в июле 2020 года», - сообщили представители регионального минлесхоза со ссылкой на Камозина.

Деньги на реализацию проекта выделены из федерального бюджета.

«Я как губернатор заинтересован в переносе объекта, в безопасности людей. Проблема серьезная, мы в течение длительного времени ею занимались вместе с представителями «Транснефти», районной администрации, с местными жителями», - отметил Иван Белозерцев.

Он настоял, что вопрос должен быть решен как можно скорее.

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