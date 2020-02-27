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Общество | В Кузнецке участки нефтепроводов перенесут от жилых домов

27.02.2020|08:53
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С территории Кузнецка будут вынесены опасные промышленные объекты. Соответствующая дорожная карта была подписана в среду, 26 февраля, губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и гендиректором АО «Транснефть-Дружба» Романом Камозиным.

«В охранной зоне участков магистральных нефтепроводов, расположенных на территории Кузнецка, находятся жилые дома. Работа по переносу опасных промышленных объектов начнется в июле 2020 года», - сообщили представители регионального минлесхоза со ссылкой на Камозина.

Деньги на реализацию проекта выделены из федерального бюджета.

«Я как губернатор заинтересован в переносе объекта, в безопасности людей. Проблема серьезная, мы в течение длительного времени ею занимались вместе с представителями «Транснефти», районной администрации, с местными жителями», - отметил Иван Белозерцев.

Он настоял, что вопрос должен быть решен как можно скорее.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|27.02.2020 09:10|

Свежо предание...

Не к выборам?

Гость|27.02.2020 10:07|

Ворьё охраняя украденное опять будет рубить лес несчадно загрязняя ближайшие земли и реки ?

Гость|27.02.2020 10:09|

penzainform.ru писал(a):

Он настоял, что вопрос должен быть решен как можно скорее
Вот мост Бакунинский через ручей, должен быть действительно построен как можно скорее,кто там с инспекцией был? Работают 7/24 ? быки все готовы работают со всех сторон? К августу 2020 заканчивают? Десятки тысяч людей ежедневно страдают !

Гость|27.02.2020 10:11|

Гость писал(a):

мост Бакунинский
Гость писал(a):
центрального рынка
должна соединять дорога в в 5-6 полос с прилегающими парковками.

Гость|27.02.2020 10:13|

Гость писал(a):

Свежо предание...

Не к выборам?

Да нет. Там просто все ветки сместят на нижний обход ,между Злобинкой и Ясной Поляной и далее через лес .Да и проблема в том ,что участки у людей примыкающие к продуктопроводу были раньше чем его построили.

Гость|27.02.2020 10:16|

Гость писал(a):

просто все ветки
Труба это святое ! На это никаких денег не жалко!

Гость|27.02.2020 10:24|

Гость писал(a):

К августу 2020 заканчивают? Десятки тысяч людей ежедневно страдают !
Кто там у тебе страдает, фантазер ты захолустный из трущобы свой Фабричной

Гость|27.02.2020 10:28|

Гость писал(a):

Кто там у тебе страдает, фантазер ты захолустный из трущобы свой Фабричной
Поголовно весь Заречный, ГПЗ, Маяк, Ахуны ... это десятки тысяч людей.

Гость|27.02.2020 10:43|

Гость писал(a):

Поголовно весь Заречный, ГПЗ, Маяк, Ахуны ... это десятки тысяч людей.
+ вкрячивается в пробку на мосту Шуист и район автовокзала .

Гость|27.02.2020 10:46|

Гость писал(a):

Поголовно весь Заречный, ГПЗ, Маяк, Ахуны ... это десятки тысяч людей.
Таладна, полно других мостов.

Гость писал(a):

+ вкрячивается в пробку на мосту Шуист и
Нет там никаких пробок, не выдумывайте

Гость|27.02.2020 10:48|

Шикарные мосты: в районе Севера по М5, плотина ТЭЦ, Шуистинский, Бухло, Свердловский.

Гость|27.02.2020 10:48|

Гость писал(a):

Нет там никаких пробок, не выдумывайте
Ага, а Вы прокатитесь там как ли бо утречком 8-9 утра и после 17:00 сразу же почувствуете людские муки.

Это 6 районов ежедневно, а у них хиханьки хаханьки, про трущобы разговаривают, вся Пенза это бедная, серая трущоба.

Гость|27.02.2020 10:51|

Гость писал(a):

ь там как ли бо утречком 8-9 утра и после 17:00 сразу же почувствуете людские муки.
Всё нормально там. Движение без затруднений.

Гость|27.02.2020 10:51|

Гость писал(a):

Это 6 районов ежедневно, а у них хиханьки
На 6 районов у нас действующих 5 мостов. А вам всё мало.

Гость|27.02.2020 10:58|

Гость писал(a):

На 6 районов у нас действующих 5 мостов. А вам всё мало.
Где же 6 ? В центре города всего 3 ! Один на шуисте, другой свердловский и пьяный. На Шуисте стоит утром ибо там тройная нагрузка, Свердловский в сторону центра так же стоит ибо там своих бедолаг моросящих тысячи. Пьяный мост, она на любом съезде в центр по утру так же стоит! А вечером всё тоже самое, только в обратную сторону.

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Имя: Гость
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