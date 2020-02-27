В среду, 26 февраля, в администрации Кузнецка назвали общественные места, которые войдут в перечень голосования для включение в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год.
Прием заявок был объявлен 19 февраля. За неделю от горожан поступило 158 предложений. Главным критерием для включения в перечень стало комплексное благоустройство. В итоге комиссия отобрала 11 территорий.
1. Разбивка сквера с детской площадкой между детсадом № 2 «Крепыш», домом № 1 на ул. Белинского и домом № 1 на ул. Приборостроителей.
2. Благоустройство сквера напротив дома № 95 на ул. Кирова.
3. Благоустройство сквера в районе дома № 256а на ул. Ленина.
4. Благоустройство мемориального комплекса «Холм воинской славы».
5. Благоустройство сквера им. М. Горького в районе школы № 14 на ул. Ленина.
6. Благоустройство агитплощадки и сквера в районе дома № 57 на ул. Осипенко.
7. Благоустройство мемориала «Кузнецкая голгофа» на склоне Дуванного оврага в месте массовых казней жертв политических репрессий (рядом с Николо-Покровским храмом).
8. Обустройство детской игровой и спортивной площадки в районе ул. Заречной.
9. Благоустройство сквера между домами № 10, 10а и 10Б на ул. Белинского (территория бывшего автогородка).
10. Благоустройство территории, прилегающей к памятнику воинам, погибшим в локальных конфликтах, на ул. Октябрьской, 62а, в районе МЭЦ «Юность».
11. Благоустройство территории, прилегающей к лыжной базе «Снежинка».
«Рейтинговое голосование пройдет 29 февраля с 9:00 до 18:00 в школах № 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16. Также проголосовать можно в социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/profile/576260397460/statuses/151208818854804)», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.
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