27.02.2020 | 10:26

В среду, 26 февраля, в администрации Кузнецка назвали общественные места, которые войдут в перечень голосования для включение в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год.

Прием заявок был объявлен 19 февраля. За неделю от горожан поступило 158 предложений. Главным критерием для включения в перечень стало комплексное благоустройство. В итоге комиссия отобрала 11 территорий.

1. Разбивка сквера с детской площадкой между детсадом № 2 «Крепыш», домом № 1 на ул. Белинского и домом № 1 на ул. Приборостроителей.

2. Благоустройство сквера напротив дома № 95 на ул. Кирова.

3. Благоустройство сквера в районе дома № 256а на ул. Ленина.

4. Благоустройство мемориального комплекса «Холм воинской славы».

5. Благоустройство сквера им. М. Горького в районе школы № 14 на ул. Ленина.

6. Благоустройство агитплощадки и сквера в районе дома № 57 на ул. Осипенко.

7. Благоустройство мемориала «Кузнецкая голгофа» на склоне Дуванного оврага в месте массовых казней жертв политических репрессий (рядом с Николо-Покровским храмом).

8. Обустройство детской игровой и спортивной площадки в районе ул. Заречной.

9. Благоустройство сквера между домами № 10, 10а и 10Б на ул. Белинского (территория бывшего автогородка).

10. Благоустройство территории, прилегающей к памятнику воинам, погибшим в локальных конфликтах, на ул. Октябрьской, 62а, в районе МЭЦ «Юность».

11. Благоустройство территории, прилегающей к лыжной базе «Снежинка».

«Рейтинговое голосование пройдет 29 февраля с 9:00 до 18:00 в школах № 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16. Также проголосовать можно в социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/profile/576260397460/statuses/151208818854804)», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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