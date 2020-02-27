Сетевое издание|18+|Четверг|27 фев 2020|16:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
  72.28  |  $  65.96

Общество | Названы места, за обустройство которых проголосуют кузнечане

27.02.2020|10:26
Печать

В среду, 26 февраля, в администрации Кузнецка назвали общественные места, которые войдут в перечень голосования для включение в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год.

Прием заявок был объявлен 19 февраля. За неделю от горожан поступило 158 предложений. Главным критерием для включения в перечень стало комплексное благоустройство. В итоге комиссия отобрала 11 территорий.

1. Разбивка сквера с детской площадкой между детсадом № 2 «Крепыш», домом № 1 на ул. Белинского и домом № 1 на ул. Приборостроителей.

2. Благоустройство сквера напротив дома № 95 на ул. Кирова.

3. Благоустройство сквера в районе дома № 256а на ул. Ленина.

4. Благоустройство мемориального комплекса «Холм воинской славы».

5. Благоустройство сквера им. М. Горького в районе школы № 14 на ул. Ленина.

6. Благоустройство агитплощадки и сквера в районе дома № 57 на ул. Осипенко.

7. Благоустройство мемориала «Кузнецкая голгофа» на склоне Дуванного оврага в месте массовых казней жертв политических репрессий (рядом с Николо-Покровским храмом).

8. Обустройство детской игровой и спортивной площадки в районе ул. Заречной.

9. Благоустройство сквера между домами № 10, 10а и 10Б на ул. Белинского (территория бывшего автогородка).

10. Благоустройство территории, прилегающей к памятнику воинам, погибшим в локальных конфликтах, на ул. Октябрьской, 62а, в районе МЭЦ «Юность».

11. Благоустройство территории, прилегающей к лыжной базе «Снежинка».

«Рейтинговое голосование пройдет 29 февраля с 9:00 до 18:00 в школах № 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16. Также проголосовать можно в социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/profile/576260397460/statuses/151208818854804)», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
0
0
0
0
 
Гость|27.02.2020 10:48|

На пешеходный мост денег нет,а на это есть!?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте