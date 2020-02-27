Сетевое издание|18+|Четверг|27 фев 2020|16:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
  72.28  |  $  65.96

Общество | Мэрия Пензы ответила на предложение обустроить остановку у «Двух гусей»

27.02.2020|16:35
Печать

В четверг, 27 февраля, в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru поступил ответ из администрации города, касающийся обустройства остановки в районе дома № 7 на улице Ленинградской, со стороны магазина «Два гуся».

Данный вопрос озвучили жители Западной Поляны. Ближайшие официальные места для посадки-высадки пассажиров на этой стороне дороги довольно далеко - на улице Мира и у бывшего Дома офицеров.

Фактически водители маршруток высаживают и забирают людей у «Двух гусей» не первый год, но никаких условий для ожидающих транспорта нет. Большинство местных жителей считают, что можно сделать заездной карман, пожертвовав несколькими деревьями.

Однако в городском Департаменте ЖКХ их предложение не оценили.

«В связи с плотностью застройки на указанном участке дороги обустроить остановку общественного транспорта согласно всем нормативным требованиям не представляется возможным», - сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте