27.02.2020 | 16:35

В четверг, 27 февраля, в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru поступил ответ из администрации города, касающийся обустройства остановки в районе дома № 7 на улице Ленинградской, со стороны магазина «Два гуся».

Данный вопрос озвучили жители Западной Поляны. Ближайшие официальные места для посадки-высадки пассажиров на этой стороне дороги довольно далеко - на улице Мира и у бывшего Дома офицеров.

Фактически водители маршруток высаживают и забирают людей у «Двух гусей» не первый год, но никаких условий для ожидающих транспорта нет. Большинство местных жителей считают, что можно сделать заездной карман, пожертвовав несколькими деревьями.

Однако в городском Департаменте ЖКХ их предложение не оценили.

«В связи с плотностью застройки на указанном участке дороги обустроить остановку общественного транспорта согласно всем нормативным требованиям не представляется возможным», - сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент.