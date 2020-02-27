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Общество | Клиенты «ТНС энерго Пенза» получают ответы на вопросы дистанционно

27.02.2020|16:06
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Более 4 300 клиентов ООО «ТНС энерго Пенза» в 2019 году получили ответы на свои вопросы, направленные в компанию через интернет.

В их число вошли пользователи официального сайта, личного кабинета и мобильного приложения «ТНС энерго». С помощью данных сервисов потребители могут не только задавать вопросы специалистам, но и следить за этапами работы над заявкой, дополнять предыдущие обращения и отвечать сотруднику компании по электронной почте.

В энергосбытовой компании отмечают, что наиболее распространенными являются вопросы, касающиеся заключения договора, оформления либо внесения изменений в лицевой счет - более 18% от общего количества. Каждый десятый пользователь при помощи дистанционных сервисов получил консультацию по приборам учета и процедуре их установки и замены. Также в перечень наиболее популярных вошли вопросы по подключению электронных сервисов компании - мобильного приложения и электронной квитанции.

Необходимо подчеркнуть, что с целью повышения качества обслуживания ООО «ТНС энерго Пенза» на постоянной основе осуществляется мониторинг тематики обращений, а также удовлетворенности клиентов качеством полученных консультаций.

Задать вопрос и получить помощь очень просто:

- нажать кнопку «Напишите нам» вверху на главной странице сайта либо перейти в раздел «Контакты/Обращение в компанию»;

- воспользоваться вкладкой «Обращения» в личном кабинете или мобильном приложении. После отправки обращение поступит на рассмотрение специалисту, а по его результатам в электронном виде придет развернутый ответ на заданный вопрос.

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