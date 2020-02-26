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Общество | Зареченцы начнут нести почетную вахту памяти за десять дней до 9 Мая

26.02.2020|14:26
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Во вторник, 25 февраля, на совещании в администрации Заречного обсудили подготовку к празднованию юбилея Победы.

В городе организуют почетную вахту памяти у обелиска Победы. Акция начнется 30 апреля, за десять дней до праздника.

В Пензе вахту памяти начали нести 25 февраля. В числе первых на пост № 1 у Монумента воинской и трудовой славы заступил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Всего в проекте «75 дней до Победы. Пост № 1» примут участие более 60 образовательных организаций области - около 3 000 человек.

Караул из четырех часовых и одного разводящего будет выходить каждый день с 10:00 до 14:00. Длительность одной вахты составит 20 минут, однако из-за погодных условий она может сократиться до 10.

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Гость|26.02.2020 15:10|

Зареченцы могут только чушь нести и бешенство.

Гость|26.02.2020 17:22|

Молодец Александр Воронков! Вот и пусть ходит через день на ремень, чтобы нескучно было до 9 Мая! Вот тогда он будет самый патриотичный патриот, который не любит заорганизовывать!

Гость|26.02.2020 17:23|

Идиоты. Весь праздник в фарс превратили.

Имя: Гость
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