26.02.2020 | 17:43

Пенза начала готовиться к майским торжествам. На рекламных конструкциях в разных районах города уже появляются плакаты с праздничной символикой.

Сотрудники городской рекламной службы занимаются декорированием остановочных павильонов. На них также размещают баннеры в красно-белой цветовой гамме.

«Фактически каждый остановочный павильон в каждом районе будет украшен», - сообщил и. о. директора городского рекламного агентства Сергей Некрасов.

На улице Пушкина остановка в новом дизайне продержалась недолго. Неизвестные оставили на плакате свой след, он в историю не войдет.

А вот о тех, кто ценой своей жизни отстоял независимость и свободу страны, будет помнить не одно поколение. Тем более чуть ли не в каждой семье деды и прадеды воевали, бабушки и прабабушки стояли за станками на заводах, ковали победу в тылу.

Оттого и горестно пензенцам видеть на баннерах каракули.

«Культура», по приколу все, шутки. Не понимают, может, что люди стараются, все это делают, чтобы напомнить, что 75 лет Победы. А для них это веселье какое-то», - отметила горожанка.

«Это считается уже вандализмом. Здесь оно быть не должно», - подчеркнул молодой человек.

«Рисовать на плакатах, на которых нанесен логотип 75-летия Победы, - мне кажется, это варварство, кощунство, это какое-то безразличие, отсутствие нравственности. Я не понимаю, почему и зачем», - заявил Сергей Некрасов.

Испорченные плакаты, конечно, заменят. Ближе к 9 Мая появятся и новые. Также на площадях Ленина и Юбилейной, набережной Суры, у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев установят арт-объекты. Какие именно - пока держится в секрете. А вот на разделительной полосе проспекта Победы будут звезды.

Доберутся и до общественного транспорта. В планах участников оргкомитета по празднованию 75-летия Победы - оформление одного из троллейбусов Пензы. Помимо дизайна, изменится и внутреннее содержание: в салоне наряду с кондуктором станет работать экскурсовод. В течение трех дней - 7, 8 и 9 мая - он будет рассказывать пассажирам о событиях Великой Отечественной.

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