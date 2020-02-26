Сетевое издание|18+|Среда|26 фев 2020|18:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  71.08  |  $  65.47

Общество | На Новозападном кладбище в Пензе установят памятник Вере Аношиной

26.02.2020|14:25
Печать

В Пензе появится памятник заслуженной артистке РСФСР Вере Аношиной. Его установят на Аллее славы Новозападного кладбища.

Макет композиции уже готов, эскиз одобрили родственники певицы. Основой для него стала фотография Веры Аношиной. На обратной стороне памятника планируется разместить строки из самой известной песни исполнительницы - «С ветки облетает черемухи цвет, в жизни раз бывает восемнадцать лет».

Памятник будет выполнен из гранита. В ближайшее время мастера приступят к работе, и, как только позволит погода, надгробие будет установлено на могиле. Это произойдет до 27 мая, когда будет отмечаться 85-летие певицы.

«На проведение работ по изготовлению, установке и благоустройству мемориала не будет затрачено ни одного бюджетного рубля», - сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области.

Вера Степановна Аношина родилась 27 мая 1935 года в деревне Березовка (ныне Сосновка) Кузнецкого района. Начала свой трудовой путь на фабрике «Творец рабочий» в Сосновоборске, работала на пензенской фабрике «Маяк революции». Окончила пензенское музыкальное училище.

С 1957 года была солисткой Пензенского русского народного хора под руководством Октября Гришина. С 1965 года работала в областной филармонии. В 1984 году удостоена звания заслуженной артистки РСФСР. В репертуаре певицы было около 20 композиций пензенских авторов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|26.02.2020 14:53|

Тот случай, когда одну бюджетную копеечку не грех было бы и потратить за заслуги перед областью. Эта народница сделала для ее продвижения в сто раз больше, чем некоторые крутые "гармонисты".

Гость|26.02.2020 15:00|

Из бюджета на депутатов и министров на похороны тратят,хотя не жалко денег.

Гость|26.02.2020 16:21|

Хорошая идея и денег не жалко))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте