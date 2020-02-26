26.02.2020 | 14:25

В Пензе появится памятник заслуженной артистке РСФСР Вере Аношиной. Его установят на Аллее славы Новозападного кладбища.

Макет композиции уже готов, эскиз одобрили родственники певицы. Основой для него стала фотография Веры Аношиной. На обратной стороне памятника планируется разместить строки из самой известной песни исполнительницы - «С ветки облетает черемухи цвет, в жизни раз бывает восемнадцать лет».

Памятник будет выполнен из гранита. В ближайшее время мастера приступят к работе, и, как только позволит погода, надгробие будет установлено на могиле. Это произойдет до 27 мая, когда будет отмечаться 85-летие певицы.

«На проведение работ по изготовлению, установке и благоустройству мемориала не будет затрачено ни одного бюджетного рубля», - сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области.

Вера Степановна Аношина родилась 27 мая 1935 года в деревне Березовка (ныне Сосновка) Кузнецкого района. Начала свой трудовой путь на фабрике «Творец рабочий» в Сосновоборске, работала на пензенской фабрике «Маяк революции». Окончила пензенское музыкальное училище.

С 1957 года была солисткой Пензенского русского народного хора под руководством Октября Гришина. С 1965 года работала в областной филармонии. В 1984 году удостоена звания заслуженной артистки РСФСР. В репертуаре певицы было около 20 композиций пензенских авторов.

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