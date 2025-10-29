В Малосердобинском районе выявили памятник археологии

В Малосердобинском районе выявили объект археологического наследия «Одиночный курган Николаевка 1». Об этом сообщили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.
Археологи полностью обследовали территорию, определили границы и составили топографический план.
«Приказом министерства был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области», - рассказали в ведомстве.
Этот археологический памятник стал первым в Малосердобинском районе, который поставили под государственную охрану.
Ранее 8 курганов в Колышлейском районе признали памятником истории.
