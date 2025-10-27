Министр по охране памятников высказался о «Добром Ангеле Мира»

27.10.2025 | 11:20

Министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин прокомментировал ситуацию с разрушением скульптурной композиции «Добрый Ангел Мира», расположенной на площади Маршала Жукова, неподалеку от здания городской администрации.

«Данный объект возведен не так давно и статуса объекта культурного наследия не имеет. Но мы органам местного самоуправления направим соответствующую информацию, чтобы привлечь к этому внимание», - высказался чиновник в прямом эфире, организованном во «ВКонтакте» в понедельник, 27 октября.

Скульптура «Добрый Ангел Мира» была открыта 4 февраля 2009 года в рамках празднования 70-летия Пензенской области. Автор - член Российской академии художеств Петр Стронский.

Памятник представляет собой 10-метровую колонну в классическом стиле, увенчанную бронзовой фигурой ангела с голубем в руках (ее высота - 3,5 метра). Ангел как бы движется по полусфере, которая символизирует Землю, и выпускает голубя - это олицетворение надежды на мир во всем мире, единение людей разных вероисповеданий, государств и национальностей.

Сейчас, спустя 16 лет, основание колонны, где размещены плиты с надписями, потрескалось, полусфера испещрена дырами, некоторые элементы конструкции отсутствуют. Горожане недоумевают, почему на этот объект никто не обращает внимания.