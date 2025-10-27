Культура

Министр по охране памятников высказался о «Добром Ангеле Мира»

Печать
Telegram

Министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин прокомментировал ситуацию с разрушением скульптурной композиции «Добрый Ангел Мира», расположенной на площади Маршала Жукова, неподалеку от здания городской администрации.

«Данный объект возведен не так давно и статуса объекта культурного наследия не имеет. Но мы органам местного самоуправления направим соответствующую информацию, чтобы привлечь к этому внимание», - высказался чиновник в прямом эфире, организованном во «ВКонтакте» в понедельник, 27 октября.

Скульптура «Добрый Ангел Мира» была открыта 4 февраля 2009 года в рамках празднования 70-летия Пензенской области. Автор - член Российской академии художеств Петр Стронский.

Памятник представляет собой 10-метровую колонну в классическом стиле, увенчанную бронзовой фигурой ангела с голубем в руках (ее высота - 3,5 метра). Ангел как бы движется по полусфере, которая символизирует Землю, и выпускает голубя - это олицетворение надежды на мир во всем мире, единение людей разных вероисповеданий, государств и национальностей.

Сейчас, спустя 16 лет, основание колонны, где размещены плиты с надписями, потрескалось, полусфера испещрена дырами, некоторые элементы конструкции отсутствуют. Горожане недоумевают, почему на этот объект никто не обращает внимания.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети