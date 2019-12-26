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Общество | В субботу в Пензенской области пройдет дополнительный прием хирургов

26.12.2019|11:09
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В субботу, 28 декабря, в медицинских учреждениях Пензенской области хирурги проведут дополнительный прием пациентов.

Жители Пензы смогут попасть к специалистам в поликлиниках областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко и областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова, городских поликлиниках № 1 (ул. Набережная Реки Мойки, 51), № 2 (ул. Володарского, 34), № 3 (ул. Светлая, 1), № 4 (ул. Парковая, 3), № 5((Жемчужный проезд, 8а), № 6 (ул. Гагарина, 24), № 8 (ул. Краснова, 60а), № 11 (ул. Калинина, 1а), № 12 (ул. Мира, 43), № 14 (ул. Стасова, 7).

Для жителей области прием пройдет в Башмаковской, Белинской, Бессоновской, Городищенской, Земетчинской, Иссинской, Каменской, Колышлейской, Кузнецкой, Неверкинской, Камешкирской, Лунинской, Мокшанской, Нижнеломовской, Вадинской, Спасской, Наровчатской, Пачелмской, Никольской, Пензенской, Сердобской, Бековской, Сосновоборской и Тамалинской больницах.

«Обращаем внимание, что предварительная запись на прием в дополнительные дни осуществляется через портал государственных услуг или на сайте пенза-доктор.рф», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|26.12.2019 11:43|

penzainform.ru писал(a):

хирурги проведут дополнительный прием пациентов
Спешите, отрежут кому не успели перед праздником, еще есть время.

Гость|26.12.2019 11:47|

Была я как то на приеме хирурга. Чуть не забеременела.

Гость|26.12.2019 11:58|

А в бассэйн после осмотра в этот раз пустят ?

Имя: Гость
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