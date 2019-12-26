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Общество | В Кузнецком районе жертва поджога получит более миллиона рублей

26.12.2019|17:51
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В Кузнецком районе жертве поджога возместили материальный ущерб, причиненный преступлением.

Местный житель обратился в суд, сообщив, что, после того как дом спалили два злоумышленника, в его пользу взыскали 800 700 рублей - столько стоил восстановительный ремонт поврежденных строительных конструкций и инженерных коммуникаций.

«Однако в данную сумму не вошла стоимость другого поврежденного действиями ответчиков имущества, а именно стоимость навеса, который сгорел при пожаре полностью, предметов быта, мебели и техники», - уточнили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Пострадавший попросил взыскать с поджигателей в солидарном порядке 357 600 рублей плюс расходы на материалы, из которых был изготовлен навес между его домом и соседним участком, в размере 69 294 рублей, а также затраты на оценку имущества - 11 600 рублей.

В итоге преступников обязали выплатить хозяину дома 426 894 рубля. Также на них лягут судебные расходы по оплате услуг оценщика и оплата госпошлины в размере 7 468 рублей 95 копеек.

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Гость|26.12.2019 19:22|

penzainform.ru писал(a):

7 468 рублей 95 копеек
И все наказание, а тУрма им не грозит?

Имя: Гость
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