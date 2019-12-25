25.12.2019 | 17:22

У новогодней елки под крышей исторически ценного 223-летнего здания Законодательного собрания области собрались борцы за справедливость и законность в пензенском обществе.

В шикарном гостеприимном дворце состоялось совместное заседание общественного и консультативного советов при Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области.

«Мы не только расследуем уголовные дела, но и в первую очередь нацелены на то, чтобы предотвратить преступления или преступные посягательства на несовершеннолетних. Это является целью деятельности и консультативного совета, и общественного совета», - пояснил руководитель СУ СК РФ по Пензенской области Дмитрий Матушкин.

Собравшиеся отчитались о борьбе с негативными явлениями в подростковой среде.

«Вопросы - суициды и покидания мест жительства несовершеннолетними, безопасность детских игровых площадок и перевозок детей, врачебные ошибки и социальная адаптация осужденных. Итогами обсуждений стало подписание соответствующих соглашений и направление информации о существующих проблемах в органы государственной власти региона», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

По традиции в преддверии Нового года молодые следователи произнесли торжественную клятву.