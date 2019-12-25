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Общество | В МЧС рассказали, как уберечь детей от травм в предпраздничной суете

25.12.2019|10:27
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В преддверии Нового года сотрудники МЧС предупреждают родителей маленьких детей об опасностях, которые грозят им в предпраздничной суматохе.

«Мы торопимся приготовить праздничные блюда, навести в квартире порядок, выгладить скатерть и одежду, накрыть стол, сделать прическу и макиж. Главное - не забывать о том, что рядом крутится шустрый и любопытный малыш. Погладили праздничное платье? Тут же выключите утюг и уберите туда, где ребенок до него не доберется. Уложили волосы с помощью фена или щипцов? Сначала уберите электроприборы, а уж потом бегите «на секундочку» на кухню или к зазвонившему телефону. Иначе малыш может схватиться рукой за горячую поверхность или потянуть за шнур и уронить утюг на себя», - рекомендует старший дознаватель управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Татьяна Шишканова.

На кухне все обычные меры безопасности должны не просто выполняться, а ужесточиться. Оптимальный вариант - вообще не пускать маленького ребенка в это помещение.

«Но если кроха все-таки крутится поблизости, следите, чтобы он не подходил к плите с работающей духовкой, убирайте подальше от края стола всю посуду, особенно с горячим содержимым, разворачивайте кастрюльки и сковородки ручками к стене, а лучше пользуйтесь только дальними конфорками. По статистике медиков, больше всего праздничных травм связано именно с ожогами, в том числе паром», - советует Татьяна Шишканова.

Кроме того, разлившуюся воду следует сразу вытирать, чтобы ребенок не поскользнулся, а горячие крышки от кастрюль класть туда, куда он не дотянется.

И, конечно, особое внимание следует уделить противопожарной безопасности. При обнаружении возгорания следует немедленно позвонить по телефонам 01, 101 или 112.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|25.12.2019 10:52|

Как уберечь!? Уехать отдыхать!!!Поеду семьей отдохну.Как год встретишь так жизнь и удалась.С Наступающими ...

Имя: Гость
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