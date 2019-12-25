В преддверии Нового года сотрудники МЧС предупреждают родителей маленьких детей об опасностях, которые грозят им в предпраздничной суматохе.
«Мы торопимся приготовить праздничные блюда, навести в квартире порядок, выгладить скатерть и одежду, накрыть стол, сделать прическу и макиж. Главное - не забывать о том, что рядом крутится шустрый и любопытный малыш. Погладили праздничное платье? Тут же выключите утюг и уберите туда, где ребенок до него не доберется. Уложили волосы с помощью фена или щипцов? Сначала уберите электроприборы, а уж потом бегите «на секундочку» на кухню или к зазвонившему телефону. Иначе малыш может схватиться рукой за горячую поверхность или потянуть за шнур и уронить утюг на себя», - рекомендует старший дознаватель управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Татьяна Шишканова.
На кухне все обычные меры безопасности должны не просто выполняться, а ужесточиться. Оптимальный вариант - вообще не пускать маленького ребенка в это помещение.
«Но если кроха все-таки крутится поблизости, следите, чтобы он не подходил к плите с работающей духовкой, убирайте подальше от края стола всю посуду, особенно с горячим содержимым, разворачивайте кастрюльки и сковородки ручками к стене, а лучше пользуйтесь только дальними конфорками. По статистике медиков, больше всего праздничных травм связано именно с ожогами, в том числе паром», - советует Татьяна Шишканова.
Кроме того, разлившуюся воду следует сразу вытирать, чтобы ребенок не поскользнулся, а горячие крышки от кастрюль класть туда, куда он не дотянется.
И, конечно, особое внимание следует уделить противопожарной безопасности. При обнаружении возгорания следует немедленно позвонить по телефонам 01, 101 или 112.
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