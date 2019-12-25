25.12.2019 | 09:14

В Пензе продолжается предпраздничная акция «В новый год - без долгов». Горожане могут оплатить авансовые квитанции за теплоэнергию и горячую воду и автоматически стать участниками розыгрыша подарков.

Помимо внесения авансового платежа, клиентам Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», желающим войти в новый год без долгов, предложено списание пени при полной оплате задолженности.

По словам директора филиала Павла Овчарова, акция призвана поощрить ответственных и добросовестных горожан, превратить обязанность по своевременной оплате тепловой энергии в приятную возможность выиграть ценный приз.

Награждение победителей состоится в феврале. Их выберут при помощи случайного генератора чисел.

Подробную информацию об участии в акции и ее условиях можно получить в отделе по обслуживанию клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: ул. Гагарина, 11а, и на сайте https://penza.esplus.ru.