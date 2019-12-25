25.12.2019 | 12:40

Первое выездное практическое занятие было организовано компанией «Дамате» по программе молодежного образовательного проекта «Новое поколение». Оно прошло для студентов третьего курса Пензенского государственного аграрного университета по направлению «зоотехния».

В 2019 году «Дамате» участвует в редакции учебных программ, а производственные объекты холдинга дают возможность проведения подобных занятий, которые завершают первый семестр учебного года и помогают молодым людям выбрать место прохождения практики. На них студенты знакомятся с компанией и получают начальный практический опыт работы по выбранному направлению обучения.

Занятие на площадке дало больший эффект, чем в аудитории. Студенты своими глазами увидели весь цикл работы зоотехника и не только оценили качество труда, но и познакомились с инновационным оборудованием.

Гости посетили новую площадку откорма на птичниках «Дамате» в период подготовки к приему птицы. В процессе практического занятия профильные специалисты проекта «Новое поколение» показали алгоритм работы персонала и автоматизированные процессы ухода за птицей, в числе которых настройка микроклимата и кормление.

Второй, не менее важной частью занятия стало знакомство с ситуационным центром «Дамате», из которого контролируется функционирование всех производственных объектов.

Кроме того, студентам показали, как работают технологии искусственного интеллекта на современных птицеводческих предприятиях. В 2019 году они внедрены на 96 площадках. Благодаря программе можно оценивать действия персонала в реальном времени и отслеживать корректность их выполнения в соответствии с регламентом. Технология машинного зрения также определяет траекторию движения и успешность обхода, что снижает влияние человеческого фактора на производственный процесс.

Напомним, что по проекту «Новое поколение» ГК «Дамате» активно сотрудничает со школами и вузами по всей стране, приглашает школьников на экскурсии, а студентов - на практику. Студенты под руководством опытных специалистов приобретают навыки работы на новейшем оборудовании, знакомятся с последними разработками, осваивают передовые технологии и получают консультации.

Пензенский государственный аграрный университет является партнером «Дамате» на протяжении семи лет. Сегодня в компании работают более 250 выпускников вуза.

По итогам выездного практического занятия уже поступили первые заявления от студентов на прохождение практики.