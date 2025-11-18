Поступившего с самым низким в истории баллом сына бойца СВО второй раз отчислили из вуза

Поступившего с самым низким в истории баллом сына бойца СВО второй раз отчислили из московского вуза. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
Молодой человек в первый раз поступил в МФТИ еще в 2024 году. Набранный им балл был рекордно низким - 127.
После отчисления сын участника СВО повторно воспользовался предоставленной ему льготой и снова был зачислен в тот же вуз.
Однако его вторая попытка получать высшее образование также закончилась неудачей.
В начале 2025 года в России одобрили продление срока действия результатов ЕГЭ для ушедших на СВО выпускников.
Источник фото - pxhere.com.
