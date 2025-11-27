Бойцы «Тигра» будут бесплатно посещать спортивные учреждения

В Пензенской области для участников отряда содействия полиции «Тигр» сделают бесплатным посещение спортивных объектов. Соответствующее поручение дал губернатор Олег Мельниченко на заседании правительства в четверг, 27 ноября.
Бесплатное посещение тренажерных залов уже используется как поощрение для «тигров» в Нижнеломовском районе. Этот опыт решено распространить на весь регион.
«Давайте всем нашим участникам отряда «Тигр» сделаем бесплатные абонементы в спортсооружения Пензенской области, включая бассейны. Включите это поручение в решение правительства, и чтобы с 1 января мы это реализовали. Нужно обеспечить всех бесплатными абонементами», - поставил задачу губернатор.
Этот вопрос будут прорабатывать и в отношении учреждений культуры региона.
Общая численность отряда «Тигр» (с учетом всех подразделений) сейчас составляет 1 268 человек. В него входят учащиеся колледжей и студенты вузов. «Наиболее крупные подразделения сформированы в муниципальных районах города Пензы, городе Кузнецке, Нижнеломовском, Сердобском, Башмаковском, Мокшанском, Сосновоборском и Никольском районах», - сообщили в областном правительстве.
За 10 месяцев 2025 года бойцы «Тигра» вместе с сотрудниками силовых структур выходили на дежурства более 11 тысяч раз. С их участием пресечено около 100 преступлений.
