Утвержден список программ в вузах, по которым ограничат число платных мест

Правительство РФ утвердило перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, для которых в 2026-2027 учебном году установят предельное количество платных мест. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и размещено на портале официального опубликования правовых актов.
В список вошли 28 программ бакалавриата:
- архитектура;
- дизайн архитектурной среды;
- конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств;
- нефтегазовое дело;
- психология;
- конфликтология;
- экономика;
- менеджмент;
- управление персоналом;
- государственное и муниципальное управление;
- бизнес-информатика;
- торговое дело;
- товароведение;
- жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура;
- юриспруденция;
- зарубежное регионоведение;
- международные отношения;
- публичная политика и социальные науки;
- реклама и связи с общественностью;
- журналистика;
- издательское дело;
- телевидение;
- медиакоммуникации;
- сервис;
- филология;
- лингвистика;
- фундаментальная и прикладная лингвистика;
- прикладная этика.
Также в перечень включены 12 программ специалитета:
- пожарная безопасность;
- горное дело;
- нефтегазовые техника и технологии;
- стоматология;
- психология служебной деятельности;
- экономическая безопасность;
- таможенное дело;
- правовое обеспечение национальной безопасности;
- правоохранительная деятельность;
- судебная экспертиза;
- судебная и прокурорская деятельность;
- перевод и переводоведение.
Вузы имеют право самостоятельно устанавливать число коммерческих мест для специальностей, которые не вошли в перечень. Новые правила станут действовать в течение года, по итогам анализа приемной кампании 2026-го их могут скорректировать.
Раньше вузы сами выбирали, сколько студентов будут учиться на платной основе и по каким специальностям. Теперь введено госрегулирование. Его цель - обеспечить рынок востребованными кадрами.
