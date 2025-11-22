Утвержден список программ в вузах, по которым ограничат число платных мест

22.11.2025 | 10:31

Правительство РФ утвердило перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, для которых в 2026-2027 учебном году установят предельное количество платных мест. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и размещено на портале официального опубликования правовых актов.

В список вошли 28 программ бакалавриата:

- архитектура;

- дизайн архитектурной среды;

- конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств;

- нефтегазовое дело;

- психология;

- конфликтология;

- экономика;

- менеджмент;

- управление персоналом;

- государственное и муниципальное управление;

- бизнес-информатика;

- торговое дело;

- товароведение;

- жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура;

- юриспруденция;

- зарубежное регионоведение;

- международные отношения;

- публичная политика и социальные науки;

- реклама и связи с общественностью;

- журналистика;

- издательское дело;

- телевидение;

- медиакоммуникации;

- сервис;

- филология;

- лингвистика;

- фундаментальная и прикладная лингвистика;

- прикладная этика.

Также в перечень включены 12 программ специалитета:

- пожарная безопасность;

- горное дело;

- нефтегазовые техника и технологии;

- стоматология;

- психология служебной деятельности;

- экономическая безопасность;

- таможенное дело;

- правовое обеспечение национальной безопасности;

- правоохранительная деятельность;

- судебная экспертиза;

- судебная и прокурорская деятельность;

- перевод и переводоведение.

Вузы имеют право самостоятельно устанавливать число коммерческих мест для специальностей, которые не вошли в перечень. Новые правила станут действовать в течение года, по итогам анализа приемной кампании 2026-го их могут скорректировать.

Раньше вузы сами выбирали, сколько студентов будут учиться на платной основе и по каким специальностям. Теперь введено госрегулирование. Его цель - обеспечить рынок востребованными кадрами.