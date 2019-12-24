24.12.2019 | 09:20

В Пензе утверждены 24 новые схемы границ территорий учреждений образования, спорта и здравоохранения. Вблизи этих объектов ограничена реализация алкогольной продукции.

В зону запрета торговли спиртным вошли:

- магазины «Мини-маркет» и «Семейный», ул. Зеленодольская, 67;

- маркет-бар «Мир напитков», ул. Мира, 63;

- магазин «Мак», ул. Можайского, 3а;

- кафе «Тарантино», ул. Беляева, 41;

- магазин «Скидкино», ул. Беляева, 41;

- магазин «Пив&Ко», ул. Ладожская, 109;

- магазин «Бристоль», ул. Ладожская, 109.

В пресс-службе администрации Пензы предупредили, что в городе проводится еженедельный мониторинг соблюдения требований, предъявляемых к реализации алкогольной продукции.