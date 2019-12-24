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Общество | В Пензе бизнесмен предложил украсить набережную сооружением из контейнеров

24.12.2019|09:39
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На приеме главы администрации Пензы Андрея Лузгина, состоявшемся в понедельник, 23 декабря, обратившийся к нему предприниматель предложил установить на набережной Суры новый объект торговли, сооруженный из транспортных контейнеров. Бизнесмен считает, что такая точка может стать еще и арт-объектом.

Однако мэр Пензы посчитал такое украшение набережной неуместным. Он отметил, что существует концепция благоустройства набережной с эскизами архитектурных решений и местами торговых точек.

«Мы будем придерживаться данной концепции», - пояснил Андрей Лузгин.

Однако идея создать торговую точку из контейнеров не была отвергнута полностью. Ее развитием займется управление содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

«Его сотрудникам поручено предложить бизнесмену свободные площади, где размещение подобных объектов было бы возможным и уместным. В частности, во время приема обсуждался вариант применения сооружений из боксов на участке на улице Луначарского/Кузнечный порядок», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|24.12.2019 10:08|

Заместо Илюши огромную Балду поставьте!

Гость|24.12.2019 10:09|

А может Арт-объект из мусорных контейнеров Курдова придумает?

Гость|24.12.2019 10:14|

глупость

Гость|24.12.2019 10:17|

Кто же так предлагает. Контейнер в город отдать пусть работает на бюджет. Тогда быть арт объекту.

Гость|24.12.2019 10:19|

Один такой АРТОБЪЕКТ уже существует неподалеку.., Центральный рынок называется, видимо барыги решили еще и набережную прибрать к рукам...

Гость|24.12.2019 10:37|

А давайте украсим мусорными контейнерами.

Гость|24.12.2019 11:00|

я думаю миллиардов 3-4 можно потратить из бюджета на списанные контейнеры.

Гость|24.12.2019 11:03|

Постройке дом мэра и мэрию из контейнеров, не ну чем не арт обьедок? Убл ю д ки

Гость|24.12.2019 11:04|

А как фамилия этого бизнесмена, что предлагает, на набережной, в месте, где люди отдыхать будут, запилить "центральный рынок 2.0"...?

Имя: Гость
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