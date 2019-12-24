24.12.2019 | 09:39

На приеме главы администрации Пензы Андрея Лузгина, состоявшемся в понедельник, 23 декабря, обратившийся к нему предприниматель предложил установить на набережной Суры новый объект торговли, сооруженный из транспортных контейнеров. Бизнесмен считает, что такая точка может стать еще и арт-объектом.

Однако мэр Пензы посчитал такое украшение набережной неуместным. Он отметил, что существует концепция благоустройства набережной с эскизами архитектурных решений и местами торговых точек.

«Мы будем придерживаться данной концепции», - пояснил Андрей Лузгин.

Однако идея создать торговую точку из контейнеров не была отвергнута полностью. Ее развитием займется управление содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

«Его сотрудникам поручено предложить бизнесмену свободные площади, где размещение подобных объектов было бы возможным и уместным. В частности, во время приема обсуждался вариант применения сооружений из боксов на участке на улице Луначарского/Кузнечный порядок», - сообщили в пресс-службе мэрии.