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Общество | В новогодние каникулы изменится расписание пригородных поездов

24.12.2019|13:12
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В новогодние праздники в Пензенской области изменится расписание пригородных поездов. Коррективы в график вносят из-за увеличения пассажиропотока на востребованных направлениях.

31 декабря составы будут ходить по распорядку пятницы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января - по субботе, 8-го по воскресенью, 9-го по понедельнику.

На период с 31 декабря по 9 января назначаются поезда № 6115 Белинская (отправление в 10:35) - Пачелма (прибытие в 11:42) и № 6110 Пачелма (14:27) - Белинская (15:35).

«Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров планировать свои поездки заранее», - сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь ППК Сергей Спатар.

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