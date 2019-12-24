24.12.2019 | 13:12

В новогодние праздники в Пензенской области изменится расписание пригородных поездов. Коррективы в график вносят из-за увеличения пассажиропотока на востребованных направлениях.

31 декабря составы будут ходить по распорядку пятницы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января - по субботе, 8-го по воскресенью, 9-го по понедельнику.

На период с 31 декабря по 9 января назначаются поезда № 6115 Белинская (отправление в 10:35) - Пачелма (прибытие в 11:42) и № 6110 Пачелма (14:27) - Белинская (15:35).

«Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров планировать свои поездки заранее», - сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь ППК Сергей Спатар.