Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|24 дек 2019|09:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  69.33  |  $  62.57

Общество | Пензенцев приглашают на новогоднее шоу Мстислава Запашного

24.12.2019|08:25
Печать

С четверга, 26 декабря, пензенцы смогут посетить новогоднее шоу народного артиста России Мстислава Запашного в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена».

Зрители увидят воздушных гимнастов, акробатов со скакалками, жонглеров, клоунский дуэт и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочку.

На арену выйдут андалузские лошади, королевские пудели, бурые и гималайские медведи. Также в программе цирковой балет, колесо смелости, уникальный аттракцион «Тигры в воздухе и на земле» под руководством Мстислава Запашного.

Прийти на яркое цирковое представление можно будет до 8 января включительно.

На билеты стоимостью от 500 рублей действует взрослый и детский тариф. Их можно приобрести на сайте circuspenza.ru, а также в кассах СЗК «Дизель-Арена» и крупных торговых центрах Пензы.

Дети до пяти лет смогут пройти на шоу бесплатно при наличии документа, удостоверяющего возраст. Дополнительная информация предоставляется по телефону 8-800-550-88-45.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте