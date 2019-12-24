24.12.2019 | 08:25

С четверга, 26 декабря, пензенцы смогут посетить новогоднее шоу народного артиста России Мстислава Запашного в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена».

Зрители увидят воздушных гимнастов, акробатов со скакалками, жонглеров, клоунский дуэт и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочку.

На арену выйдут андалузские лошади, королевские пудели, бурые и гималайские медведи. Также в программе цирковой балет, колесо смелости, уникальный аттракцион «Тигры в воздухе и на земле» под руководством Мстислава Запашного.

Прийти на яркое цирковое представление можно будет до 8 января включительно.

На билеты стоимостью от 500 рублей действует взрослый и детский тариф. Их можно приобрести на сайте circuspenza.ru, а также в кассах СЗК «Дизель-Арена» и крупных торговых центрах Пензы.

Дети до пяти лет смогут пройти на шоу бесплатно при наличии документа, удостоверяющего возраст. Дополнительная информация предоставляется по телефону 8-800-550-88-45.