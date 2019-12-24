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Общество | Пензенским педагогам предлагают войти в команду учителей будущего

24.12.2019|08:36
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Педагоги Пензенской области могут войти в команду учителей будущего. Запуск Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди общеобразовательных учреждений состоялся в ноябре.

«Учитель будущего» - один из ключевых проектов платформы «Россия - страна возможностей», которая была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина и включает свыше 20 различных проектов.

Проект охватит более 30 000 педагогов. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и состоит из трех этапов: дистанционное тестирование, окружные полуфиналы и финал.

Полуфиналы пройдут в восьми федеральных округах. В очных мероприятиях примут участие 2 400 человек из всех регионов страны. Финал «Учителя будущего», в который выйдут 100 команд, состоится в апреле 2020 года в Санкт-Петербурге.

Первый этап конкурса - тестирование на выявление дефицитов, которые могут мешать педагогу в профессиональном росте. Оно состоит из трех блоков: вопросов, касающихся предмета и методики его преподавания; психологии и педагогики; знания норм русского языка.

Баллы, полученные каждым участником, будут суммироваться с баллами других членов команды, на основании этого определятся коллективы, прошедшие в окружные полуфиналы.

Второй этап проходит в очном формате во всех федеральных округах. В каждом мероприятии примут участие 100 команд учителей. Педагогов разделят на потоки для выполнения заданий трех треков: решение кейсов (реальные ситуации из школьной жизни), разработка междисциплинарного урока, игры, формы проверочной работы (или фрагмента) и их презентация, а также участие в дебатах (необходимо обозначить свою позицию по различным дискуссионным вопросам сферы образования, а также продемонстрировать навыки коммуникации, системного и критического мышления, матрицу ценностей).

Команды, набравшие большее количество баллов, станут финалистами.

Ключевыми испытаниями на последнем этапе станут коллективный междисциплинарный урок и воспитательное мероприятие.

По итогам конкурса предлагается сформировать Клуб учителей России из числа полуфиналистов и финалистов с ежегодным приростом от 300 человек. Члены клуба получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж», в экспертных советах при Министерстве просвещения РФ в региональных органах исполнительной власти, в ключевых событиях сферы образования в качестве лидеров общественного мнения и профессионального сообщества.

Заявки от педагогов принимаются до 31 декабря. Принять участие в конкурсе могут как опытные учителя, так и новички. Зарегистрироваться и ознакомиться с правилами можно на сайте teacher.rsv.ru.

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