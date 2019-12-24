24.12.2019 | 09:57

В субботу, 28 декабря, в сквере на улице Славы в Пензе будет работать последняя в 2019 году ярмарка.

«Пензенские сельскохозяйственные товаропроизводители в преддверии новогодних и рождественских праздников представят горожанам, гостям региона широкий ассортимент местных продуктов к праздничному столу по доступным ценам», - подчеркнули в пресс-службе областного правительства.

На прилавках будут представлены мясо и мясные изделия, птица (куры, утки, гуси), кролик, мясные и колбасные деликатесы, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар-песок, мед, куриное яйцо, растительное масло, рыба, овощи, фрукты и другая продукция местных аграриев.

Согласно последним данным пензенской администрации, фермеры продают свинину от 220 рублей за килограмм, говядину - от 240 рублей, домашних кур - от 160 рублей.

Время работы ярмарки - с 8:00 до 15:00.