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Общество | 28 декабря в Пензе пройдет последняя ярмарка 2019 года

24.12.2019|09:57
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В субботу, 28 декабря, в сквере на улице Славы в Пензе будет работать последняя в 2019 году ярмарка.

«Пензенские сельскохозяйственные товаропроизводители в преддверии новогодних и рождественских праздников представят горожанам, гостям региона широкий ассортимент местных продуктов к праздничному столу по доступным ценам», - подчеркнули в пресс-службе областного правительства.

На прилавках будут представлены мясо и мясные изделия, птица (куры, утки, гуси), кролик, мясные и колбасные деликатесы, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар-песок, мед, куриное яйцо, растительное масло, рыба, овощи, фрукты и другая продукция местных аграриев.

Согласно последним данным пензенской администрации, фермеры продают свинину от 220 рублей за килограмм, говядину - от 240 рублей, домашних кур - от 160 рублей.

Время работы ярмарки - с 8:00 до 15:00.

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Гость|24.12.2019 10:09|

в спаре свинину покунала вчера за 190р без жил и костей

Гость|24.12.2019 10:12|

Свинину что?

Гость|24.12.2019 10:16|

я на ярмарке чуть не забеременела

Гость|24.12.2019 10:20|

Да срать только.

Гость|24.12.2019 10:25|

А Ваня сделал этот день рабочим?

Гость|24.12.2019 10:27|

вот на фото пять столов... это и есть вся ярмарка.. уж если организуют, то уж собрали бы побольше продавцов... а то нет смысла и идти туда..

Гость|24.12.2019 10:29|

Гость писал(a):

А Ваня сделал этот день рабочим?
Ваня это твой папа чтоли?

Гость|24.12.2019 10:37|

На арбековском рынке каждое воскресенье огромная ярмарка.

Гость|24.12.2019 10:53|

Гость писал(a):

Ваня это твой папа чтоли?
А ты как его называешь: о затмевающий солнце, или еще подобострастней?

Гость|24.12.2019 11:20|

Апара белəн жопы

Имя: Гость
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