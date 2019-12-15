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Общество | В мэрии озвучили цены на мясо на праздничных ярмарках в Пензе

15.12.2019|10:02
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В областном центре начали работу предновогодние ярмарки. Купить продукты к праздничному столу пензенцы смогут в субботние дни 21 и 28 декабря.

Местные производители ждут покупателей на улицах Попова, 4Б, Антонова, 9, Кижеватова, 1-3, Суворова, 120, Одесской, 2, Лядова, 36, Терновского, 224, в 3-м проезде Лобачевского, на проспектах Победы, 99, и Строителей, 40 и 21а. Ярмарка открылась и в сквере Славы.

«Фермеры реализуют свинину от 220 рублей за килограмм, говядину - от 240 рублей, кур домашних от 160 рублей, а также молочную, овощную, хлебобулочную продукцию», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Свои товары жителям областного центра также предложат сельхозпроизводители из Никольского, Каменского, Шемышейского, Пензенского, Лопатинского, Колышлейского, Тамалинского районов.

Перед праздником пензенцы смогут приобрести и продукцию из Белоруссии. Ярмарка с этими товарами открылась на Фонтанной площади со стороны улицы Кирова.

Источник — фото pixabay.com
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