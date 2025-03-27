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Экономика

Экономист: Цены на колбасу могут повыситься на 20%

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В 2025 году цены на колбасу значительно повысятся. Такой прогноз дал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Виталий Супруненко.

По его словам, при потреблении этого продукта на уровне 2023-2024 годов можно ожидать рост цен в пределах 20%.

Виталий Супруненко напомнил, что колбасные изделия не входят в список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. И если уровень инфляции продолжит расти, то цены на продукты питания, включая колбасу, поднимутся.

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики уровень потребительской инфляции составит 8-12%. На стоимость колбасы могут повлиять изменения в ценах на сырье - мясо, специи, упаковка. Например, если цены на мясо вырастут из-за нехватки ресурсов или изменения в сельском хозяйстве, это, разумеется, отразится на конечной цене продукта», - отметил Супруненко.

Экономист добавил, что в 2025 году тарифные квоты на беспошлинный ввоз говядины и мяса птицы сохраняются на уровне 2024-го. Тем не менее, крупнейшие производители уже известили ретейлеров об ожидаемом росте цен на продукцию на 7-10%.

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