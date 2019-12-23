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Общество | В праздники чиновники будут посещать семьи с пьющими родителями

23.12.2019|16:19
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На совещании с главами районов области, состоявшемся в понедельник, 23 декабря, в режиме видеоконференции, губернатор Иван Белозерцев поднял тему безопасности населения во время новогодних праздников.

Глава региона назвал время новогодних каникул периодом напряженной работы для чиновников, правоохранителей и экстренных служб.

«Прошу обратить особое внимание на проблемные семьи, где родители уже были замечены в злоупотреблении алкоголем и в праздники могут снова сорваться. Нужно устраивать ежедневный обход таких семей. Если есть подозрение, что родители уйдут в запой, а дети будут брошены, на время праздников ребят нужно поместить в санатории и больницы - обследовать, поправить здоровье», - поставил он задачу.

Что касается пенсионеров, то они легко могут стать жертвами мошенников. По мнению губернатора, следует в газетах, которым люди доверяют, печатать пошаговые инструкции, как вести себя в той или иной ситуации: если позвонил незнакомец, если человек «выиграл приз», если к нему «пришли из собеса» и других.

Еще одна важная составляющая безопасности людей - чистые дороги. Губернатор потребовал, чтобы снегоуборочная техника принималась за работу сразу, как только пойдет снег. В противном случае следует ожидать роста количества ДТП.

«Наша общая работа – сделать все возможное, чтобы новогодние праздники прошли без ЧП», - резюмировал Иван Белозерцев.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|23.12.2019 17:05|

Оп па ! Пр.Строителей 168 2 подъезд 6 этаж !

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