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Общество | В Пензе за неделю диагноз «ОРВИ» поставили 881 человеку

23.12.2019|16:45
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На минувшей неделе в Пензенской области заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями снизилась на 3,4%. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего за период с 16-го по 22-е число зарегистрировали 2 041 случай ОРВИ.

«Заболеваемость ОРВИ детей до 14 лет в течение 51-й недели 2019 года составила 443,1 на 100 тысяч детского населения, что ниже эпидпорога (по отдельным возрастным категориям) на 48,0-63,6%. Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 41,6%», - уточнили в управлении.

Чаще всего диагноз «ОРВИ» ставят в Кузнецке, Камешкирском, Лопатинском, Кузнецком, Никольском, Городищенском, Кондольском и Сосновоборском районах, а также в Пензе.

В областном центре зафиксировали 881 случай заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, что ниже уровня эпидпорога на 22,1%.

На карантин закрыты шесть классов в пяти школах Пензы: № 13, 20, 41, 66 и 71.

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