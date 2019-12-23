23.12.2019 | 16:43

Ученица кузнецкой школы № 6 Ангелина Насырова в канун Нового года получила подарок от Президента РФ.

«С искренней верой в чудо юная кузнечанка написала письмо Владимиру Путину, в котором попросила подарить ей телефон», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

В итоге девочка получила в подарок от первого лица страны смартфон.

«Ангелина из многодетной семьи. Подарки девочке, а также двум ее братьям и младшей сестре вручил глава администрации города Сергей Златогорский», - добавили в мэрии Кузнецка.