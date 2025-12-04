От пензенцев принимают вопросы на прямую линию с Президентом РФ

В пятницу, 19 декабря, в России пройдет прямая линия с Президентом РФ Владимиром Путиным. Начало в 12:00.
Глава государства в прямом эфире подведет итоги 2025-го, а также ответит на вопросы россиян и журналистов.
Обращения граждан принимаются:
- через сайт программы moskva-putinu.ru;
- через СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.
Текстовые и видеовопросы можно оставить в официальных группах программы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через чат-бот в мессенджере MAX.
Обращения принимаются с 15:00 4 декабря и вплоть до окончания прямого эфира.
