От пензенцев принимают вопросы на прямую линию с Президентом РФ

04.12.2025 | 11:20

В пятницу, 19 декабря, в России пройдет прямая линия с Президентом РФ Владимиром Путиным. Начало в 12:00.

Глава государства в прямом эфире подведет итоги 2025-го, а также ответит на вопросы россиян и журналистов.

Обращения граждан принимаются:

- через сайт программы moskva-putinu.ru;

- через СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.

Текстовые и видеовопросы можно оставить в официальных группах программы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через чат-бот в мессенджере MAX.

Обращения принимаются с 15:00 4 декабря и вплоть до окончания прямого эфира.